Які іноземні компанії можуть повернутись до Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році сотні міжнародних компаній залишили російський ринок або скоротили свою діяльність. Але наразі з'являються новини про можливе повернення великих брендів до Росії.

Що сталося

На початку 2025 року низка західних компаній – серед них McDonald’s, Chanel, Rolex – оновили свої торговельні марки в Росії. Це спричинило хвилю повідомлень про можливе повернення бізнесу. Чому так відбувається, розповідає 24 Канал.

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За заявами самих компаній, це – юридична профілактика, яка не означає фактичного повернення на ринок. Зокрема, McDonald’s чітко зазначив, щоне відновлює діяльність у Росії, а оновлення торгових марок – це стандартна юридична практика для захисту бренду.

Хто реально повернувся або залишився

Subway, PepsiCo, Lindt, Nestlé – серед тих, хто не пішов повністю, а працює через франшизу або обмежене представництво.

За даними Leave-Russia.org, на квітень 2025 року:

1 640 компаній досі ведуть діяльність у Росії,

1 176 компаній обмежили діяльність,

понад 1 000 компаній повністю пішли з ринку.

Чому повернення – не буде простим

Навіть якщо бренд хоче повернутися, Росія не дуже поспішає їх приймати і запровадила обмеження:

продаж активів можливий лише з великим дисконтом;

покупець має бути схвалений владою;

потрібно довести "благонадійність" та лояльність до умов війни.

Тож, попри гучні заголовки про "повернення брендів у Росію", на практиці мова радше про юридичні кроки, ніж про реальну присутність. А ось повернення, якщо й відбудеться, вимагатиме від компаній погодитися з політичними, моральними й репутаційними ризиками.