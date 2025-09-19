В Україні вже 25 закордонних компаній, серед яких провідні світові виробники оборонної техніки, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції.

Чому варто інвестувати в ОПК України?

Про це розповів міністр оборони Денис Шмигаль, передає 24 Канал. За його словами, кожна компанія веде тесний діалог з урядом та розглядає різні моделі співпраці.

Серед запропонованих державою підходів – "данська модель" та програми Build with Ukraine / Build in Ukraine, які орієнтовані на задоволення потреб українського війська.

Які переваги для інвесторів?

Щоб зробити партнерство безпечнішим і привабливішим для інвесторів, в Україні запроваджують спеціальний режим розвитку оборонної промисловості Defence City. Він передбачає:

податкові пільги;

спрощення митних процедур;

механізм релокації виробництв у безпечні регіони;

державну фінансову підтримку;

можливості для експорту та інтеграції у глобальні ланцюги.

Відтак, Шмигаль закликав інвесторів вкладати кошти в український оборонно-промисловий комплекс.

Саме в Україні створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи,

– підкреслив він.

