В Украине уже работают производства 25 иностранных оборонных компаний, – Шмыгаль
- В Украине уже 25 иностранных оборонных компаний на разных этапах локализации производства своей продукции, сотрудничают с правительством.
- Для инвесторов вводят специальный режим Defence City с налоговыми льготами и упрощением таможенных процедур.
В Украине уже 25 зарубежных компаний, среди которых ведущие мировые производители оборонной техники, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции.
Почему стоит инвестировать в ОПК Украины?
Об этом рассказал министр обороны Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. По его словам, каждая компания ведет тесный диалог с правительством и рассматривает различные модели сотрудничества.
Среди предложенных государством подходов – "датская модель" и программы Build with Ukraine / Build in Ukraine, которые ориентированы на удовлетворение потребностей украинского войска.
Какие преимущества для инвесторов?
Чтобы сделать партнерство более безопасным и привлекательным для инвесторов, в Украине вводят специальный режим развития оборонной промышленности Defence City. Он предусматривает:
- налоговые льготы;
- упрощение таможенных процедур;
- механизм релокации производств в безопасные регионы;
- государственную финансовую поддержку;
- возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепи.
Поэтому, Шмыгаль призвал инвесторов вкладывать средства в украинский оборонно-промышленный комплекс.
Именно в Украине создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Инвестиция в украинский ОПК – лучшая инвестиция в оборону всей Европы,
– подчеркнул он.
Что этому предшествовало?
В октябре 2024 года конгломерат KNDS открыл филиал в Украине, а в начале 2025-го KNDS Deutschland создала совместное предприятие с украинской оборонной компанией.
А 21 августа стало известно, что немецкий производитель танков Leopard 2 планирует расширить свое присутствие в Украине.
Датское правительство проигнорирует около 20 законов, чтобы быстрее построить завод украинской компании Fire Point, который будет производить твердое ракетное топливо.
Также известно, что украинская компания FPRT, основанная Fire Point, заявила о запуске производства твердого ракетного топлива в Дании.