Інвестиції в Україну: попри війну, бізнес-лідери бачать перспективи

27 грудня 2023, 13:00
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Джерело:

EBA

Кількість топ-менеджерів, які вважають, що нові інвестиції в Україну будуть вигідними – зросла майже вдвічі. І це попри те, що оцінка поточного стану інвестиційного клімату у 2023 році залишається переважно негативною.

Відтак, інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України знизився у 2023 році – до 2,44 бала з 5 можливих (2,48 бала у другій половині 2022 року).

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Оцінка топменеджерів часто має емоційне забарвлення та залежить від багатьох факторів, зокрема й від ситуації на фронті. Попри доволі стриману поточну оцінку та прогнози розвитку інвестиційного клімату, бачимо позитивні сигнали, як-то кількість компаній, готових інвестувати під час війни. Ми також бачимо, що суттєво зросла кількість компаній, які вважають вигідними нові інвестиції в Україну,
– сказала Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

Який інвестиційний клімат в Україні

Наразі більшість опитаних директорів членських компаній Асоціації, а саме 84%  –  вважають інвестклімат несприятливим. А також:

  • 24% –  вважають вкрай несприятливим, що на 13% менше від минулого року;
  • 7% – нейтрально оцінюють поточний інвестклімат;
  • 9% – вважають його скоріше сприятливим.

Які фактори впливають на інвестиційний клімат

  1. Повномасштабна військова агресія Росії проти України є найвагомішим фактором негативного впливу на інвестиційний клімат.
  2. На другому та третьому місцях – корупція та слабка судова система.
Зверніть увагу! Серед позитивних змін бізнес-лідери найвище оцінили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, дерегуляційні ініціативи та диджиталізацію державних послуг.

Чи вигідно заходити інвесторам в Україну

Попри війну 32% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну, що майже вдвічі більше ніж рік тому.

При цьому, 57% опитаних нами компаній, що вже присутні на українському ринку – збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові долучатися до процесу відбудови.

Чого чекати від 2024 року

Втім, попри стриману оцінку динаміки інвестклімату за попередній рік, майже половина респондентів очікує на погіршення інвестиційного клімату у 2024 році:

  • 38% очікують подальшого погіршення ситуації  протягом наступних шести місяців;
  • 48% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін;
  • 14% топ-менеджерів прогнозують покращення ситуації у першій половині 2024 року.

Як вимірюють індекс інвестиційної привабливості України

Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За всю історію вимірювання Індекс жодного разу не сягнув позитивної зони – вище 4 балів. У поточній хвилі опитування взяли участь 85 директорів найбільших міжнародних та українських компаній
Автор: Катерина Добровольська