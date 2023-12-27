Інвестиції в Україну: попри війну, бізнес-лідери бачать перспективи
Джерело:EBA
Кількість топ-менеджерів, які вважають, що нові інвестиції в Україну будуть вигідними – зросла майже вдвічі. І це попри те, що оцінка поточного стану інвестиційного клімату у 2023 році залишається переважно негативною.
Відтак, інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України знизився у 2023 році – до 2,44 бала з 5 можливих (2,48 бала у другій половині 2022 року).
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Оцінка топменеджерів часто має емоційне забарвлення та залежить від багатьох факторів, зокрема й від ситуації на фронті. Попри доволі стриману поточну оцінку та прогнози розвитку інвестиційного клімату, бачимо позитивні сигнали, як-то кількість компаній, готових інвестувати під час війни. Ми також бачимо, що суттєво зросла кількість компаній, які вважають вигідними нові інвестиції в Україну,
– сказала Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації
Який інвестиційний клімат в Україні
Наразі більшість опитаних директорів членських компаній Асоціації, а саме 84% – вважають інвестклімат несприятливим. А також:
- 24% – вважають вкрай несприятливим, що на 13% менше від минулого року;
- 7% – нейтрально оцінюють поточний інвестклімат;
- 9% – вважають його скоріше сприятливим.
Які фактори впливають на інвестиційний клімат
- Повномасштабна військова агресія Росії проти України є найвагомішим фактором негативного впливу на інвестиційний клімат.
- На другому та третьому місцях – корупція та слабка судова система.
Чи вигідно заходити інвесторам в Україну
Попри війну 32% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну, що майже вдвічі більше ніж рік тому.
При цьому, 57% опитаних нами компаній, що вже присутні на українському ринку – збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові долучатися до процесу відбудови.
Чого чекати від 2024 року
Втім, попри стриману оцінку динаміки інвестклімату за попередній рік, майже половина респондентів очікує на погіршення інвестиційного клімату у 2024 році:
- 38% очікують подальшого погіршення ситуації протягом наступних шести місяців;
- 48% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін;
- 14% топ-менеджерів прогнозують покращення ситуації у першій половині 2024 року.