Будівництво нових індустріальних парків

У переліку індустріальних парків України з'явилися три нові об'єкти. Один буде розташований у Львівській області, ще два – на Хмельниччині.

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Парк "КРАСИЛІВ ТЕХНОПОРТ" займе площу у 10 гектарів, тут планують створити 500 робочих місць у кластері металообробки та виготовлення металевих виробів. Інвестиції у парк повинні скласти 87 мільйонів гривень, також до фінансування проєкту повинні долучитися резиденти об'єкта.

Після переговорів долучитися до інвестицій готові інвестори з Польщі, Німеччини, Туреччини. Вже йде мова про 555 мільйонів гривень, ще 70 може докласти підприємство МСБ.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

"Вуглецево-нейтральний ЕКО АГРО ХАБ Поділля "Городок" займе площу в 50 гектарів та буде спеціалізуватися на агропереробці. Також тут хочуть виробляти електроенергію для потреб місцевих підприємств. Очікувана кількість робочих місць – 480.

"ЯДРО ІНДАСТРІ"у Дрогобичі буде створений на площі у 10 гектарів, ТОВ "Фасад-Захід" інвестує у його розвиток 561 мільйон гривень. Ще 270 мільйонів готові надати підприємства із США та Іспанії, які зацікавлені у роботі на території об'єкта.