Будівництво нових індустріальних парків
У переліку індустріальних парків України з'явилися три нові об'єкти. Один буде розташований у Львівській області, ще два – на Хмельниччині.
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Парк "КРАСИЛІВ ТЕХНОПОРТ" займе площу у 10 гектарів, тут планують створити 500 робочих місць у кластері металообробки та виготовлення металевих виробів. Інвестиції у парк повинні скласти 87 мільйонів гривень, також до фінансування проєкту повинні долучитися резиденти об'єкта.
Після переговорів долучитися до інвестицій готові інвестори з Польщі, Німеччини, Туреччини. Вже йде мова про 555 мільйонів гривень, ще 70 може докласти підприємство МСБ.
"Вуглецево-нейтральний ЕКО АГРО ХАБ Поділля "Городок" займе площу в 50 гектарів та буде спеціалізуватися на агропереробці. Також тут хочуть виробляти електроенергію для потреб місцевих підприємств. Очікувана кількість робочих місць – 480.
"ЯДРО ІНДАСТРІ"у Дрогобичі буде створений на площі у 10 гектарів, ТОВ "Фасад-Захід" інвестує у його розвиток 561 мільйон гривень. Ще 270 мільйонів готові надати підприємства із США та Іспанії, які зацікавлені у роботі на території об'єкта.