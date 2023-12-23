Строительство новых индустриальных парков
В перечне индустриальных парков Украины появились три новых объекта. Один будет расположен во Львовской области, еще два – в Хмельницкой области.
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Парк "КРАСИЛЕЙ ТЕХНОПОРТ" займет площадь в 10 гектаров, здесь планируют создать 500 рабочих мест в кластере металлообработки и изготовление металлических изделий. Инвестиции в парк должны составить 87 миллионов гривен, а также к финансированию проекта должны приобщиться резиденты объекта.
После переговоров присоединиться к инвестициям готовы инвесторы из Польши, Германии, Турции. Уже идет речь о 555 миллионах гривен, еще 70 может приложить предприятие МПБ.
Углеродно-нейтральный ЭКО АГРО ХАБ Подолье "Городок" займет площадь в 50 гектаров и будет специализироваться на агропереработке. Также здесь хотят производить электроэнергию для нужд местных предприятий. Ожидаемое количество рабочих мест – 480.
"ЯДРО ИНДАСТРИ" в Дрогобыче будет создано на площади в 10 гектаров, ООО "Фасад-Запад" инвестирует в его развитие 561 миллион гривен. Еще 270 миллионов готовы предоставить предприятия из США и Испании, заинтересованные в работе на территории объекта.