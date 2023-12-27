Следовательно, интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины снизился в 2023 году – до 2,44 балла из 5 возможных (2,48 балла во второй половине 2022 года).
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Оценка топ-менеджеров часто имеет эмоциональную окраску и зависит от многих факторов, в том числе и от ситуации на фронте. Несмотря на довольно сдержанную текущую оценку и прогнозы развития инвестиционного климата, мы видим положительные сигналы, как количество компаний, готовых инвестировать во время войны. Мы также видим, что существенно возросло количество компаний, считающих выгодными новые инвестиции в Украину,
– сказала Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации
Какой инвестиционный климат в Украине
В настоящее время большинство опрошенных директоров членских компаний Ассоциации, а именно 84% – считают инвестклимат неблагоприятным. А также:
- 24% – считают крайне неблагоприятным, что на 13% меньше прошлого года;
- 7% – нейтрально оценивают текущий инвестклимат;
- 9% считают его скорее благоприятным.
Какие факторы влияют на инвестиционный климат
- Полномасштабная военная агрессия России против Украины является наиболее важным фактором негативного влияния на инвестиционный климат.
- На втором и третьем местах – коррупция и слабая судебная система.
Выгодно ли заходить инвесторам в Украину
Несмотря на войну 32% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину, что почти вдвое больше года назад.
При этом, 57% опрошенных нами компаний, уже присутствующих на украинском рынке – собираются инвестировать в Украину во время войны, а 79% готовы присоединяться в процесс восстановления.
Чего ждать с 2024 года
Впрочем, несмотря на сдержанную оценку динамики инвестклимата за предыдущий год почти половина респондентов ожидает ухудшения инвестиционного климата в 2024 году:
- 38% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в течение следующих шести месяцев;
- 48% считают, что инвестклимат не претерпевает существенных изменений;
- 14% Топ-менеджеров прогнозируют улучшение ситуации в первой половине 2024 года.