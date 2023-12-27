Відтак, інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України знизився у 2023 році – до 2,44 бала з 5 можливих (2,48 бала у другій половині 2022 року).

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Оцінка топменеджерів часто має емоційне забарвлення та залежить від багатьох факторів, зокрема й від ситуації на фронті. Попри доволі стриману поточну оцінку та прогнози розвитку інвестиційного клімату, бачимо позитивні сигнали, як-то кількість компаній, готових інвестувати під час війни. Ми також бачимо, що суттєво зросла кількість компаній, які вважають вигідними нові інвестиції в Україну,

– сказала Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

Який інвестиційний клімат в Україні

Наразі більшість опитаних директорів членських компаній Асоціації, а саме 84% – вважають інвестклімат несприятливим. А також:

24% – вважають вкрай несприятливим, що на 13% менше від минулого року;

7% – нейтрально оцінюють поточний інвестклімат;

9% – вважають його скоріше сприятливим.

Які фактори впливають на інвестиційний клімат

Повномасштабна військова агресія Росії проти України є найвагомішим фактором негативного впливу на інвестиційний клімат. На другому та третьому місцях – корупція та слабка судова система.

Зверніть увагу! Серед позитивних змін бізнес-лідери найвище оцінили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, дерегуляційні ініціативи та диджиталізацію державних послуг.

Чи вигідно заходити інвесторам в Україну

Попри війну 32% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну, що майже вдвічі більше ніж рік тому.

При цьому, 57% опитаних нами компаній, що вже присутні на українському ринку – збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові долучатися до процесу відбудови.

Чого чекати від 2024 року

Втім, попри стриману оцінку динаміки інвестклімату за попередній рік, майже половина респондентів очікує на погіршення інвестиційного клімату у 2024 році:

38% очікують подальшого погіршення ситуації протягом наступних шести місяців;

очікують подальшого погіршення ситуації протягом наступних шести місяців; 48% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін;

вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін; 14% топ-менеджерів прогнозують покращення ситуації у першій половині 2024 року.