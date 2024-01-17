Від маленького обману до великої популярності: як Microsoft стала найдорожчою компанією у світі

Майже жоден персональний комп'ютер не працює без програмного забезпечення. І першопрохідницею у цьому стала компанія, що здійснила революцію у світі технологій та зробила так, щоб сучасні лептопи стали необхідними у кожному будинку чи офісу. Microsoft пройшла великий шлях до такої популярності й не дарма у 2024 році стала найдорожчою компанією у світі.

За даними Reuters, цьогоріч Microsoft вперше з 2021 року обігнала у рейтингу конкурента Apple й стала найдорожчою компанією у світі.

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Для порівняння: ринкова оцінка Microsoft 11 січня 2024 року досягла 2,875 трильйона доларів, а показник в Apple становив 2,871 трильйона доларів.

Все почалося з маленької брехні

Microsoft входить до 5-ки цифрових гігантів у 2023 році, пишуть в The Economist . Саме ця 5-ка, до якої входить компанія, стане головною переможницею ШІ-революції.

Microsoft заснували у 1975 році Білл Гейтс та Пол Аллен в штаті Нью-Мексико. Білл та Пол, тоді ще юнаки, намагалися створити власну мову програмування Microsoft BASIC на основі існуючої мови BASIC. І їм це вдалося, хоч спочатку це все був обман.

Хлопці прочитали статтю про новий персональний комп'ютер Altair 8800 в журналі "Popular Electronics" й запропонували компанії Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) поліпшену версію мови програмування Basic, хоч її насправді ще не існувало.

Але шкільним друзям вдалося за 3 тижні створити повноцінний інтерпретатор і підписати контракт з MITS.

Співзасновники Microsoft Білл Гейтс та Пол Аллен у кабінеті де вони працювали у 1984 році / Фото – Getty Images

Наступним кроком після того, як комп'ютери були запущені та працювали з операційною системою Microsoft, було створення інструментів для оптимізації взаємодії з користувачем: Microsoft Word, PowerPoint та Excel.

Такі додатки стали революційними для виконання різної роботи: вони допомогли автоматизували багато аспектів обробки тексту, бухгалтерського обліку, створення презентацій тощо.

Після 7 років існування компанії, у 1982 році, Білл Гейтс та Пол Аллен змогли відкрито перше представництво по збуту і маркетингу в Європі, а у Великобританії – перше іноземне відділення компанії.

Ще за 5 років міжнародні продажі досягають 48% від усіх продажів програмного забезпечення Microsoft.

На сьогодні Microsoft є найбільшою у світі компанією-виробником програмного забезпечення. Найпопулярнішими продуктами корпорації є операційні системи Microsoft Windows та офісний пакет Microsoft Office.

Картка Microsoft SystemCard / Фото – Getty Images

390 доларів за акцію: Microsoft на IPO

Microsoft з'явилася на ринку ІРО у 1986 році. Тоді її одна акція становила 21 долар. Ринкова капіталізація після IPO склала менш ніж 700 мільйонів доларів.

І лише після 33 років після виходу на IPO капіталізації компанії сягнула 2 трильйонів доларів у 2021 році, а у 2024 році – ледь не 3 трильйонів.

Станом на 16 січня одна акція Microsoft Corporation коштує орієнтовно 390 доларів.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. Ілегко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Що таке ІРО IPO (Initial Public Offering), або первинне розміщення акцій – це процес виходу компанії на біржу, коли її акції стають доступні кожному, а компаніям перетворюється на публічну, а їхні акції стають доступними кожному охочому.

Лідерка ринку у 2024 році

Micrisoft та Apple давно змагаються за першість у рейтингу найдорожчих у світі. Таким чином на початку 2024 року акції виробника iPhone просіли через побоювання інвесторів щодо попиту на їх техніку. Але акції Microsoft навпаки почали зростали. І у цьому допомогли новини про розвиток штучного інтелекту – усім відомий ChatGPT.

Сатья Наделла – CEO Microsoft на економічного форуму в Давосі 16 грудня 2024 року / Фото – Getty Images

що у 2018 році Microsoft лише кілька разів випереджала Apple у рейтингу найдорожчих компаній. Цей період тривав недовго. Знову це трапилося вже у 2021 році.

Аналітики D.A. Davidson зауважують, що Волл-стріт станом на зараз більш позитивно ставиться до Microsoft.

У компанії немає рейтингу "продавати", і майже 90% брокерських компаній, що працюють з компанією, рекомендують купувати акції,

– резюмують вони.

А от Apple має аж два рейтинги "продавати". Водночас лише дві третини аналітиків, які висвітлюють компанію, оцінюють її як "купувати".