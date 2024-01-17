От маленького обмана до большой популярности: как Microsoft стала самой дорогой компанией в мире

Практически никакой персональный компьютер не работает без программного обеспечения. И первопроходчицей в этом стала компания, которая совершила революцию в мире технологий и сделала так, чтобы современные лэптопы стали необходимы в каждом доме или офисе. Microsoft прошла большой путь к такой популярности и не зря в 2024 году стала самой дорогой компанией в мире.

По данным Reuters В этом году Microsoft впервые с 2021 года обогнала в рейтинге конкурента Apple и стала самой дорогой компанией в мире.

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Для сравнения: рыночная оценка Microsoft 11 января 2024 достигла 2,875 триллиона долларов, а показатель у Apple составил 2,871 триллиона долларов.

Все началось с маленькой лжи

Microsoft входит в пять цифровых гигантов в 2023 году. The Economist . Именно эта пятая, в которую входит компания, станет главной победительницей ИИ-революции.

Microsoft основали в 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен в штате Нью-Мексико. Билл и Пол, тогда еще юноши, пытались создать свой язык программирования Microsoft BASIC на основе существующего языка BASIC. И им это удалось, хотя поначалу это был обман.

Ребята прочли статью о новом персональном компьютере Altair 8800 в журнале "Popular Electronics" и предложили компании Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) улучшенную версию языка программирования Basic, хотя ее на самом деле еще не существовало.

Но школьным друзьям удалось за 3 недели создать полноценный интерпретатор и подписать контракт с MITS.

Сооснователи Microsoft Билл Гейтс и Пол Аллен в кабинете, где они работали в 1984 году / Фото – Getty Images

Следующим шагом после того, как компьютеры были запущены и работали с операционной системой Microsoft, было создание инструментов для оптимизации взаимодействия с пользователем: Microsoft Word, PowerPoint и Excel.

Такие приложения стали революционными для выполнения разной работы: они помогли автоматизировать многие аспекты обработки текста, бухгалтерского учета, создания презентаций и т.д.

После 7 лет существования компании, в 1982 году Билл Гейтс и Пол Аллен смогли открыто первое представительство по сбыту и маркетингу в Европе, а в Великобритании – первое иностранное отделение компании.

Еще за 5 лет международные продажи достигают 48% всех продаж программного обеспечения Microsoft.

На сегодняшний день Microsoft является крупнейшей в мире компанией-производителем программного обеспечения. Самыми популярными продуктами являются операционные системы Microsoft Windows и офисный пакет Microsoft Office.

Карта Microsoft SystemCard / Фото – Getty Images

390 долларов за акцию: Microsoft на IPO

Microsoft появилась на рынке IPO в 1986 году. Тогда ее одна акция составила 21 доллар. Рыночная капитализация после IPO составила менее 700 миллионов долларов.

И только после 33 лет после выхода на IPO капитализация компании достигла 2 триллионов долларов в 2021 году, а в 2024 году – чуть ли не 3 триллионов.

На 16 января одна акция Microsoft Corporation стоит ориентировочно 390 долларов.

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Что такое IPO IPO (Initial Public Offering), или первоначальное размещение акций – это процесс выхода компании на биржу, когда ее акции становятся доступны каждому, а компаниям превращается в публичную, а их акции становятся доступными каждому желающему.

Лидер рынка в 2024 году

Micrisoft и Apple давно соревнуются за первенство в рейтинге самых дорогих в мире. Таким образом, в начале 2024 года акции производителя iPhone просели из-за опасений инвесторов относительно спроса на их технику. Но акции Microsoft наоборот начали возрастать. И в этом помогли новости о развитии искусственного интеллекта – всем известный ChatGPT.

Сатья Наделла – CEO Microsoft на экономическом форуме в Давосе 16 декабря 2024 года / Фото – Getty Images

что в 2018 году Microsoft лишь несколько раз опережала Apple в рейтинге самых дорогих компаний. Этот период длился недолго. Снова это произошло уже в 2021 году.

Аналитики DA Davidson отмечают, что Уолл-стрит по состоянию на сегодняшний день более положительно относится к Microsoft.

У компании нет рейтинга "продавать", и почти 90% брокерских компаний, работающих с компанией, рекомендуют покупать акции,

– резюмируют они.

А вот Apple должна два рейтинга "продавать". В то же время, только две трети аналитиков, освещающих компанию, оценивают ее как "покупать".