По данным Reuters В этом году Microsoft впервые с 2021 года обогнала в рейтинге конкурента Apple и стала самой дорогой компанией в мире.
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Для сравнения: рыночная оценка Microsoft 11 января 2024 достигла 2,875 триллиона долларов, а показатель у Apple составил 2,871 триллиона долларов.
Все началось с маленькой лжи
Microsoft основали в 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен в штате Нью-Мексико. Билл и Пол, тогда еще юноши, пытались создать свой язык программирования Microsoft BASIC на основе существующего языка BASIC. И им это удалось, хотя поначалу это был обман.
- Ребята прочли статью о новом персональном компьютере Altair 8800 в журнале "Popular Electronics" и предложили компании Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) улучшенную версию языка программирования Basic, хотя ее на самом деле еще не существовало.
- Но школьным друзьям удалось за 3 недели создать полноценный интерпретатор и подписать контракт с MITS.
Сооснователи Microsoft Билл Гейтс и Пол Аллен в кабинете, где они работали в 1984 году / Фото – Getty Images
- Следующим шагом после того, как компьютеры были запущены и работали с операционной системой Microsoft, было создание инструментов для оптимизации взаимодействия с пользователем: Microsoft Word, PowerPoint и Excel.
- Такие приложения стали революционными для выполнения разной работы: они помогли автоматизировать многие аспекты обработки текста, бухгалтерского учета, создания презентаций и т.д.
- После 7 лет существования компании, в 1982 году Билл Гейтс и Пол Аллен смогли открыто первое представительство по сбыту и маркетингу в Европе, а в Великобритании – первое иностранное отделение компании.
- Еще за 5 лет международные продажи достигают 48% всех продаж программного обеспечения Microsoft.
Карта Microsoft SystemCard / Фото – Getty Images
390 долларов за акцию: Microsoft на IPO
- Microsoft появилась на рынке IPO в 1986 году. Тогда ее одна акция составила 21 доллар. Рыночная капитализация после IPO составила менее 700 миллионов долларов.
- И только после 33 лет после выхода на IPO капитализация компании достигла 2 триллионов долларов в 2021 году, а в 2024 году – чуть ли не 3 триллионов.
- На 16 января одна акция Microsoft Corporation стоит ориентировочно 390 долларов.
Что такое IPO
IPO (Initial Public Offering), или первоначальное размещение акций – это процесс выхода компании на биржу, когда ее акции становятся доступны каждому, а компаниям превращается в публичную, а их акции становятся доступными каждому желающему.
Лидер рынка в 2024 году
Micrisoft и Apple давно соревнуются за первенство в рейтинге самых дорогих в мире. Таким образом, в начале 2024 года акции производителя iPhone просели из-за опасений инвесторов относительно спроса на их технику. Но акции Microsoft наоборот начали возрастать. И в этом помогли новости о развитии искусственного интеллекта – всем известный ChatGPT.
Сатья Наделла – CEO Microsoft на экономическом форуме в Давосе 16 декабря 2024 года / Фото – Getty Images
Аналитики DA Davidson отмечают, что Уолл-стрит по состоянию на сегодняшний день более положительно относится к Microsoft.
У компании нет рейтинга "продавать", и почти 90% брокерских компаний, работающих с компанией, рекомендуют покупать акции,
– резюмируют они.
А вот Apple должна два рейтинга "продавать". В то же время, только две трети аналитиков, освещающих компанию, оценивают ее как "покупать".