Уряд виділив ще 33,3 мільйона гривень на мікрогранти для бізнесу: хто отримає гроші

Кабмін виділив додаткові 33,3 мільйона гривень на фінансування урядової програми "Власна справа". Гроші виплатять підприємцям, які хочуть започаткувати або розширити власний бізнес.

Так, виділених 33,3 мільйона гривень вистачить на те, щоб профінансувати ще близько 150 малих бізнесів. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Деталі програми

За словами Свириденко, завдяки виділеним коштам на програму "Власна справа" буде створено сотні нових робочих місць. Це надзвичайно важливо як для відновлення та розвитку економіки, так і для подолання проблеми безробіття в Україні.

У Мінекономіки зауважили, що станом на 4 листопада у межах чотирьох програм ініціативи "єРобота" було отримано 14,6 тисячі заявок на гранти. Наразі ухвалено 2 131 позитивне рішення на загальну суму 1,8 мільярда гривень, зокрема:

1 911 позитивних рішень за програмою "Власна справа";

167 за програмою "Переробка";

53 за програмою "Сад / Теплиця".

Нагадаємо, що ініціатива "єРобота" налічує загалом шість грантових програм, покликаних стимулювати підприємницьку діяльність в Україні, зокрема в умовах воєнного стану.

Так, гроші можна отримати на відкриття або розвиток власного бізнесу, створення та підтримку підприємств переробної промисловості, садівництво та виноградарство, тепличне господарство, а також стартапи й освітні програми в IT-галузі.