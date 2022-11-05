Так, виділених 33,3 мільйона гривень вистачить на те, щоб профінансувати ще близько 150 малих бізнесів. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Деталі програми

За словами Свириденко, завдяки виділеним коштам на програму "Власна справа" буде створено сотні нових робочих місць. Це надзвичайно важливо як для відновлення та розвитку економіки, так і для подолання проблеми безробіття в Україні.

У Мінекономіки зауважили, що станом на 4 листопада у межах чотирьох програм ініціативи "єРобота" було отримано 14,6 тисячі заявок на гранти. Наразі ухвалено 2 131 позитивне рішення на загальну суму 1,8 мільярда гривень, зокрема:

1 911 позитивних рішень за програмою "Власна справа";

167 за програмою "Переробка";

53 за програмою "Сад / Теплиця".

Нагадаємо, що ініціатива "єРобота" налічує загалом шість грантових програм, покликаних стимулювати підприємницьку діяльність в Україні, зокрема в умовах воєнного стану.

Так, гроші можна отримати на відкриття або розвиток власного бізнесу, створення та підтримку підприємств переробної промисловості, садівництво та виноградарство, тепличне господарство, а також стартапи й освітні програми в IT-галузі.

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