Так, выделенных 33,3 миллиона гривен хватит на то, чтобы профинансировать еще около 150 малых бизнесов. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Детали программы

По словам Свириденко, благодаря выделенным средствам на программу "Власна справа" будут созданы сотни новых рабочих мест. Это очень важно как для восстановления и развития экономики, так и для преодоления проблемы безработицы в Украине.

В Минэкономики отметили, что по состоянию на 4 ноября в рамках четырех программ инициативы "єРобота" было получено 14,6 тысячи заявок на гранты. В настоящее время принято 2 131 положительное решение на общую сумму 1,8 миллиарда гривен, в частности:

1 911 положительных решений по программе "Власна справа";

167 по программе "Переробка";

53 по программе "Сад / Теплиця".

Напомним, что инициатива "єРобота" насчитывает в целом шесть грантовых программ, призванных стимулировать предпринимательскую деятельность в Украине, в том числе в условиях военного положения.

Так, деньги можно получить на открытие или развитие собственного бизнеса, создание и поддержку предприятий перерабатывающей промышленности, садоводство и виноградарство, тепличное хозяйство, стартапы и образовательные программы в IT-отрасли.

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