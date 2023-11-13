Завдяки проблемам Apple: капіталізація китайської Xiaomi стрибнула аж на 20 мільярдів
Джерело:Bloomberg
Китайська компанія Xiaomi успішно скористалася падінням продажу iPhone. Попиту навіть місцевого ринку достатньо, аби примножити капітал.
Стрибок завдяки проблемам Apple
У Китаї зростає попит на смартфони на базі Android, натомість попит на iPhone від Apple продовжує падати. Це дозволило компанії Xiaomi збільшити ринкову капіталізацію на 20 мільярдів доларів.
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Лише з моменту запуску в кінці жовтня бренд Xiaomi отримав мільйон замовлень на смартфони 14 серії. Йому майже вдалося догнати прямого конкурента Huawei з його Mate 60 Pro. Натомість продажі Apple на найбільшому ринку Азії жодного успіху не демонструють.Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…
Наразі продаж iPhone у Китаї втрачає темпи, оскільки багато споживачів не бачать значного поліпшення функціональності нового iPhone,
– повідомляють інвестори.
Також аналітики переконані, що електромобілі та розвиток продуктів AIoT дозволять Xiaomi ще більше закріпити свої позиції. Саме тому вже лунають прогнози, що вкладення коштів в акції компанії суттєво зростуть вже у найближчі 6 місяців.
Китайські споживачі надають перевагу власним брендам, оскільки ті пропонують набагато більше інновацій, аніж новий iPhone.