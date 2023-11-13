Стрибок завдяки проблемам Apple
У Китаї зростає попит на смартфони на базі Android, натомість попит на iPhone від Apple продовжує падати. Це дозволило компанії Xiaomi збільшити ринкову капіталізацію на 20 мільярдів доларів.
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Лише з моменту запуску в кінці жовтня бренд Xiaomi отримав мільйон замовлень на смартфони 14 серії. Йому майже вдалося догнати прямого конкурента Huawei з його Mate 60 Pro. Натомість продажі Apple на найбільшому ринку Азії жодного успіху не демонструють.
Наразі продаж iPhone у Китаї втрачає темпи, оскільки багато споживачів не бачать значного поліпшення функціональності нового iPhone,
– повідомляють інвестори.
Також аналітики переконані, що електромобілі та розвиток продуктів AIoT дозволять Xiaomi ще більше закріпити свої позиції. Саме тому вже лунають прогнози, що вкладення коштів в акції компанії суттєво зростуть вже у найближчі 6 місяців.
Китайські споживачі надають перевагу власним брендам, оскільки ті пропонують набагато більше інновацій, аніж новий iPhone.