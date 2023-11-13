Стрибок завдяки проблемам Apple

У Китаї зростає попит на смартфони на базі Android, натомість попит на iPhone від Apple продовжує падати. Це дозволило компанії Xiaomi збільшити ринкову капіталізацію на 20 мільярдів доларів.

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Лише з моменту запуску в кінці жовтня бренд Xiaomi отримав мільйон замовлень на смартфони 14 серії. Йому майже вдалося догнати прямого конкурента Huawei з його Mate 60 Pro. Натомість продажі Apple на найбільшому ринку Азії жодного успіху не демонструють.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Наразі продаж iPhone у Китаї втрачає темпи, оскільки багато споживачів не бачать значного поліпшення функціональності нового iPhone,

– повідомляють інвестори.

До речі! Xiaomi вже має дозвіл від уряду Китаю на виробництво електромобілів, які мають з'явитися на ринку вже наступного року.

Також аналітики переконані, що електромобілі та розвиток продуктів AIoT дозволять Xiaomi ще більше закріпити свої позиції. Саме тому вже лунають прогнози, що вкладення коштів в акції компанії суттєво зростуть вже у найближчі 6 місяців.

Китайські споживачі надають перевагу власним брендам, оскільки ті пропонують набагато більше інновацій, аніж новий iPhone.