Перші вперед: АРМА продає картини Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів вже почало реалізацію колекції картин екснардепа Віктора Медведчука. На "Прозорро.Продажі" вже сформовано 35 лотів.

Продаж картин Медведчука

Вже від 31 жовтня організатор додає нові лоти на "Прозорро.Продажі", передає 24 Канал з посиланням на АРМА. Це буде продовжуватися поки усі картини екснардепа не будуть виставлені – наразі їх 136.

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Більшість картин, що не мають культурної та історичної цінності, оцінили у майже 4 мільйони гривень.

Найдорожчі картини Медведчука такі: