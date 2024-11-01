Перші вперед: АРМА продає картини Медведчука
1 листопада 2024, 12:02Читать новость на русском
Агентство з розшуку та менеджменту активів вже почало реалізацію колекції картин екснардепа Віктора Медведчука. На "Прозорро.Продажі" вже сформовано 35 лотів.
Продаж картин Медведчука
Вже від 31 жовтня організатор додає нові лоти на "Прозорро.Продажі", передає 24 Канал з посиланням на АРМА. Це буде продовжуватися поки усі картини екснардепа не будуть виставлені – наразі їх 136.
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Більшість картин, що не мають культурної та історичної цінності, оцінили у майже 4 мільйони гривень.
Найдорожчі картини Медведчука такі:
- 392, 5 тисячі гривень — Композиція з човнами (автор невідомий)
- 374, 4 тисячі гривень — Полудень у Криму (автор – Вітіковський Лев)
- 349 тисячі гривень — Трійка (автор – Стойлов Костянтин)
- 284, 8 тисячі гривень — Коні (автор невідомий)
- 170,1 тисячі гривень — Акт або іспанка (автор –Сергій Резніченко)
- 170,1 тисячі гривень — Натюрморт зі стільцем (автор –Сергій Резніченко)
- 175,8 тисячі гривень — Дівчина з кавуном (автор –Сергій Резніченко)
- 107,3 тисячі гривень — Гірський пейзаж (автор –Михайло Сапатюк)
- 71,5 тисячі гривень — Кримський аромат (автор –Муравська Наталія)
- 60,7 тисячі гривень — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)
- 54, 2 тисячі гривень — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)