Продажа картин Медведчука

Уже с 31 октября организатор добавляет новые лоты на "Прозорро.Продажи", передает 24 Канал со ссылкой на АРМА. Это будет продолжаться пока все картины экс-нардепа не будут выставлены – пока их 136.

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Большинство картин, не имеющих культурной и исторической ценности, оценили в почти 4 миллиона гривен.

Самые дорогие картины Медведчука такие:

  • 392, 5 тысяч гривен - Композиция с лодками (автор неизвестен)
  • 374, 4 тысячи гривен - Полдень в Крыму (автор – Витиковский Лев)
  • 349 тысячи гривен - Тройка (автор – Стойлов Константин)
  • 284, 8 тысячи гривен - Лошади (автор неизвестен)
  • 170,1 тысячи гривен - Акт или испанка (автор –Сергей Резниченко)
  • 170,1 тысячи гривен - Натюрморт со стулом (автор –Сергей Резниченко)
  • 175,8 тысячи гривен - Девушка с арбузом (автор –Сергей Резниченко)
  • 107,3 тысячи гривен - Горный пейзаж (автор –Михаил Сапатюк)
  • 71,5 тысячи гривен - Крымский аромат (автор –Муравская Наталья)
  • 60,7 тысячи гривен - Рождественский день в Ждениеве (Герц Юрий)
  • 54, 2 тысячи гривен - Мишки в сосновом лесу (автор неизвестен)