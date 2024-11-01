Продаж картин Медведчука

Вже від 31 жовтня організатор додає нові лоти на "Прозорро.Продажі", передає 24 Канал з посиланням на АРМА. Це буде продовжуватися поки усі картини екснардепа не будуть виставлені – наразі їх 136.

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Більшість картин, що не мають культурної та історичної цінності, оцінили у майже 4 мільйони гривень.

Найдорожчі картини Медведчука такі: