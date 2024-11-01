Продаж картин Медведчука
Вже від 31 жовтня організатор додає нові лоти на "Прозорро.Продажі", передає 24 Канал з посиланням на АРМА. Це буде продовжуватися поки усі картини екснардепа не будуть виставлені – наразі їх 136.
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Більшість картин, що не мають культурної та історичної цінності, оцінили у майже 4 мільйони гривень.
Найдорожчі картини Медведчука такі:
- 392, 5 тисячі гривень — Композиція з човнами (автор невідомий)
- 374, 4 тисячі гривень — Полудень у Криму (автор – Вітіковський Лев)
- 349 тисячі гривень — Трійка (автор – Стойлов Костянтин)
- 284, 8 тисячі гривень — Коні (автор невідомий)
- 170,1 тисячі гривень — Акт або іспанка (автор –Сергій Резніченко)
- 170,1 тисячі гривень — Натюрморт зі стільцем (автор –Сергій Резніченко)
- 175,8 тисячі гривень — Дівчина з кавуном (автор –Сергій Резніченко)
- 107,3 тисячі гривень — Гірський пейзаж (автор –Михайло Сапатюк)
- 71,5 тисячі гривень — Кримський аромат (автор –Муравська Наталія)
- 60,7 тисячі гривень — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)
- 54, 2 тисячі гривень — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)