Продаж картин Медведчука

Вже від 31 жовтня організатор додає нові лоти на "Прозорро.Продажі", передає 24 Канал з посиланням на АРМА. Це буде продовжуватися поки усі картини екснардепа не будуть виставлені – наразі їх 136.

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Більшість картин, що не мають культурної та історичної цінності, оцінили у майже 4 мільйони гривень.

Найдорожчі картини Медведчука такі:

  • 392, 5 тисячі гривень — Композиція з човнами (автор невідомий)
  • 374, 4 тисячі гривень — Полудень у Криму (автор – Вітіковський Лев)
  • 349 тисячі гривень — Трійка (автор – Стойлов Костянтин)
  • 284, 8 тисячі гривень — Коні (автор невідомий)
  • 170,1 тисячі гривень — Акт або іспанка (автор –Сергій Резніченко)
  • 170,1 тисячі гривень — Натюрморт зі стільцем (автор –Сергій Резніченко)
  • 175,8 тисячі гривень — Дівчина з кавуном (автор –Сергій Резніченко)
  • 107,3 тисячі гривень — Гірський пейзаж (автор –Михайло Сапатюк)
  • 71,5 тисячі гривень — Кримський аромат (автор –Муравська Наталія)
  • 60,7 тисячі гривень — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)
  • 54, 2 тисячі гривень — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)