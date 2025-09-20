Важко знайти того, хто не чув про Starbucks – компанію, що керує найбільшою мережею кав'ярень та одним із найвідоміших брендів. Саме ця мережа стала першою у світі, хто став популяризувати та масово поширювати бренд кави як культуру США.

Як все починалося у Starbucks?

Історія компанія бери початок з 1971 року, коли троє друзів у Сіетлі приймають рішення про заснування спільної справи, у яку вкладається кожен по 1 350 доларів, передає 24 Канал з посиланням на Bazilik.

Читайте також Хто заробляє на українцях більше: McDonald’s, KFC чи Glovo

Крім власних коштів, друзі взяли банківський кредит у 5 000 доларів. Після цього вдалося відкрити магазин із продажу обсмаженої зернової кави.

Назву магазину придумали в честь персонажу роману "Мобі Дік" Старбека, адже за книгою персонаж дуже любив каву.

Відомо, що до 1986 року компанія мала вже 6 магазинів у Сіетлі, а через рік, у 1987 році, її викупляє керівник відділу маркетингу Говард Шульц. Ціна покупки становила 3,7 мільйона доларів.

Компанія під новим керівництвом почала розвиватися вже під назвою відомою на сьогодні – Starbucks.

Що змінилося в компанії із приходом Говарда Шульця?

Коли Говард ще був лише керівником відділу маркетингу компанії, він почав ознайомлюватися з європейською культурою споживання кави, як-от у Мілані, пише Britannica money.

Саме це дало поштовх до змін у концепції компанії, адже Говард запропонував відкрити кілька кав'ярень, а не лише продавати зерна.

Це дало свої плоди, адже кав'ярня Starbucks стала доволі популярною за короткий час у місті. Втім попередні власники не були переходити в іншу нішу, тому Шульц викупив компанію.

Компанія почала випускати однією із перших власний каталог, який допоміг їй налагодити співпрацю з понад 30 магазинами, і реалізувала доставку продукції поштою. Почала експансія кав'ярень до сусідніх штатів США.

Через декілька років у США працювало вже 165 магазинів та кав'ярень Starbucks, а дохід компанії перевищував 73 мільйони доларів.

Зауважте! Станом на 2022 рік компанія зараз мала понад 35 тисяч магазинів у 80 країнах світу. Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що дохід компанії склав 9,4 мільярда доларів, але попри це продажі в магазинах впали на 4%, що 6%-м зниженням відвідувань, повідомляє CNBC.

Що відомо про інші відомі компанії?