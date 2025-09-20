З кавових зерен до відомих кав'ярень: як народився бренд Starbucks
- Starbucks був заснований у далекому 1971 році, на який витратили загалом до 10 тисяч доларів на відкриття.
- Після декількох років компанія змінює власника та концепцію, а саме – відкриває кав'ярні, що робить їх відомими по всьому світ.
Важко знайти того, хто не чув про Starbucks – компанію, що керує найбільшою мережею кав'ярень та одним із найвідоміших брендів. Саме ця мережа стала першою у світі, хто став популяризувати та масово поширювати бренд кави як культуру США.
Як все починалося у Starbucks?
Історія компанія бери початок з 1971 року, коли троє друзів у Сіетлі приймають рішення про заснування спільної справи, у яку вкладається кожен по 1 350 доларів, передає 24 Канал з посиланням на Bazilik.
Крім власних коштів, друзі взяли банківський кредит у 5 000 доларів. Після цього вдалося відкрити магазин із продажу обсмаженої зернової кави.
Назву магазину придумали в честь персонажу роману "Мобі Дік" Старбека, адже за книгою персонаж дуже любив каву.
- Відомо, що до 1986 року компанія мала вже 6 магазинів у Сіетлі, а через рік, у 1987 році, її викупляє керівник відділу маркетингу Говард Шульц. Ціна покупки становила 3,7 мільйона доларів.
- Компанія під новим керівництвом почала розвиватися вже під назвою відомою на сьогодні – Starbucks.
Що змінилося в компанії із приходом Говарда Шульця?
Коли Говард ще був лише керівником відділу маркетингу компанії, він почав ознайомлюватися з європейською культурою споживання кави, як-от у Мілані, пише Britannica money.
Саме це дало поштовх до змін у концепції компанії, адже Говард запропонував відкрити кілька кав'ярень, а не лише продавати зерна.
- Це дало свої плоди, адже кав'ярня Starbucks стала доволі популярною за короткий час у місті. Втім попередні власники не були переходити в іншу нішу, тому Шульц викупив компанію.
- Компанія почала випускати однією із перших власний каталог, який допоміг їй налагодити співпрацю з понад 30 магазинами, і реалізувала доставку продукції поштою. Почала експансія кав'ярень до сусідніх штатів США.
- Через декілька років у США працювало вже 165 магазинів та кав'ярень Starbucks, а дохід компанії перевищував 73 мільйони доларів.
Зауважте! Станом на 2022 рік компанія зараз мала понад 35 тисяч магазинів у 80 країнах світу. Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що дохід компанії склав 9,4 мільярда доларів, але попри це продажі в магазинах впали на 4%, що 6%-м зниженням відвідувань, повідомляє CNBC.
Що відомо про інші відомі компанії?
Відомим бізнесом у світі досі залишається мережа роздрібних магазинів Walmart, що починалася з маленького магазину у місті Бентонвіль, штат Арканзас.
Сем Волтон, засновник компанії, розпочав свою справу з того, що скуповував дешеві товари та перепродував їх за ціною, що була нижчою, ніж у конкурентів.
Перші 5 років володіння компанією принесли дохід власнику до 250 тисяч доларів. І у 2002 році Walmart навіть лідирував у рейтингу 500 найбільших компаній США за версією журналу Fortune.
На сьогодні компанія управляє понад 10 тисяч магазинами в 19 країнах світу.