Скандал у SpaceX: російський олігарх зберігав активи в США після санкцій

Російський сенатор Сулейман Керімов, один із найбагатших людей Росії, зберігав частку в компанії SpaceX Ілона Маска через трастовий фонд, навіть після того, як США ввели проти нього санкції.

Як Керімов володів акціями SpaceX

Керімов інвестував у SpaceX через траст Heritage Trust, створений у Делавері у 2017 році. Спочатку фонд Керімова володів приблизно 1% акцій SpaceX. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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SpaceX створила цей холдинг за рік до запровадження санкцій проти Керімова та інших російських олігархів.

США намагалися заблокувати активи Керімова

У 2018 році банк Citigroup, який керував Heritage Trust, звернувся за консультацією до Мінфіну США. Тоді банк вирішив, що блокувати фонд і пов’язані з ним активи не потрібно.

Однак у червні 2022 року Міністерство фінансів заблокувало траст Керімова на 1 мільярд доларів, виявивши складну мережу юридичних структур і підставних осіб, створених для приховування активів.

Зауважте. Фактично упродовж 4 років після санкцій Керімов продовжував контролювати активи в США та отримував із них вигоду.

Про що свідчить скандал

Ситуація ставить питання про ефективність перевірки інвесторів великими фінансовими установами, зокрема Citigroup, яка наразі перебуває під слідством Міністерства юстиції США через свою участь у роботі з Heritage Trust.