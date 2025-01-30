Как Керимов владел акциями SpaceX

Керимов инвестировал в SpaceX через траст Heritage Trust, созданный в Делавэре в 2017 году. Сначала фонд Керимова владел примерно 1% акций SpaceX. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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SpaceX создала этот холдинг за год до введения санкций против Керимова и других российских олигархов.

США пытались заблокировать активы Керимова

В 2018 году банк Citigroup, который руководил Heritage Trust, обратился за консультацией в Минфин США. Тогда банк решил, что блокировать фонд и связанные с ним активы не нужно.

Однако в июне 2022 года Министерство финансов заблокировало траст Керимова на 1 миллиард долларов, обнаружив сложную сеть юридических структур и подставных лиц, созданных для сокрытия активов.

Заметьте. Фактически на протяжении 4 лет после санкций Керимов продолжал контролировать активы в США и извлекал из них выгоду.

О чем свидетельствует скандал

Ситуация ставит вопрос об эффективности проверки инвесторов крупными финансовыми учреждениями, в частности Citigroup, которая сейчас находится под следствием Министерства юстиции США из-за своего участия в работе с Heritage Trust.