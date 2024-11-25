Кешбек у 10%: за купівлю яких товарів його можна отримати
Кабінет міністрів України дещо змінив реалізацію проєктів у рамках платформи "Зроблено в Україні". Наразі затвердили цілий перелік товарів, за які українці зможуть отримати 10% кешбеку.
За які товари українці отримають 10% кешбеку
Йдеться як про харчові продукти, так й про непродовольчі товари, пише 24 канал з посиланням на постанову уряду від 22 листопада 2024 року № 1330.
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Перелік українських товарів має такий вигляд:
- М’ясні продукти та м’ясо.
- Риба, ракоподібні та молюски (включаючи рибні продукти).
- Молочні продукти.
- Яйця.
- Харчові олії та жири.
- Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби.
- Фрукти та овочі, свіжі та перероблені.
- Алкогольні напої Інші напої (безалкогольні).
- Гомогенізовані харчові та дієтичні продукти (включаючи дитяче харчування).
- Інші продовольчі товари.
- Текстильні товари, фіранки, гардини, штори та тюль.
- Одяг та взуття, шкіряні вироби та дорожні приналежності.
- Косметичні товари та вироби для туалетних кімнат.
- Годинники та ювелірні вироби.
- Книги, газети та журнали та канцелярські товари.
- Комп’ютери, периферійне устатковання, технічні засоби електронних комунікацій, програмне забезпечення.
- Спортивний, туристичний інвентар та спорядження.
- Меблі.
- Шпалери, покриття для підлоги, килими та килимові вироби.
- Побутові електротовари, освітлювальне приладдя.
- Вироби з кераміки та скла, деревини, корка, плетені, ножові, неелектричні побутові прилади та устатковання.
- Фарби, лаки та емалі.
- Інші будівельні матеріали, санітарно-технічне, водопровідне та опалювальне устатковання.
- Добрива та агрохімічна продукція.
- Садово-городнє устатковання та інвентар, ручний інструмент.
- Фармацевтичні товари.
- Медичні та ортопедичні товари.
- Матеріали мастильні.
- Квіти, рослини та насіння.
- Тварини - домашні улюбленці та корми для них.
- Інші непродовольчі споживчі та неспоживчі товари.
Як працює програма кешбеку
Національний кешбек у розмірі 10% надається за умов купівлі українських товарів, поданих виробниками в програму, у магазинах, які є учасниками програми.
Зверніть увагу! Для того, аби розуміти, на які товари є кешбек, українцям слід скористатись сканером штрихкодів в Дії. Однак основні торгові мережі маркують товари з кешбеком на цінниках.
Коли виплатять кешбек за листопад
Виплата кешбеку за листопад відбудеться в кінці грудня.
Зокрема виплату за грудень слід очікувати в лютому 2025 року.