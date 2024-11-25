Кешбек у 10%: за купівлю яких товарів його можна отримати

Кабінет міністрів України дещо змінив реалізацію проєктів у рамках платформи "Зроблено в Україні". Наразі затвердили цілий перелік товарів, за які українці зможуть отримати 10% кешбеку.

За які товари українці отримають 10% кешбеку

Йдеться як про харчові продукти, так й про непродовольчі товари, пише 24 канал з посиланням на постанову уряду від 22 листопада 2024 року № 1330.

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Перелік українських товарів має такий вигляд:

М’ясні продукти та м’ясо.

Риба, ракоподібні та молюски (включаючи рибні продукти).

Молочні продукти.

Яйця.

Харчові олії та жири.

Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби.

Фрукти та овочі, свіжі та перероблені.

Алкогольні напої Інші напої (безалкогольні).

Гомогенізовані харчові та дієтичні продукти (включаючи дитяче харчування).

Інші продовольчі товари.

Текстильні товари, фіранки, гардини, штори та тюль.

Одяг та взуття, шкіряні вироби та дорожні приналежності.

Косметичні товари та вироби для туалетних кімнат.

Годинники та ювелірні вироби.

Книги, газети та журнали та канцелярські товари.

Комп’ютери, периферійне устатковання, технічні засоби електронних комунікацій, програмне забезпечення.

Спортивний, туристичний інвентар та спорядження.

Меблі.

Шпалери, покриття для підлоги, килими та килимові вироби.

Побутові електротовари, освітлювальне приладдя.

Вироби з кераміки та скла, деревини, корка, плетені, ножові, неелектричні побутові прилади та устатковання.

Фарби, лаки та емалі.

Інші будівельні матеріали, санітарно-технічне, водопровідне та опалювальне устатковання.

Добрива та агрохімічна продукція.

Садово-городнє устатковання та інвентар, ручний інструмент.

Фармацевтичні товари.

Медичні та ортопедичні товари.

Матеріали мастильні.

Квіти, рослини та насіння.

Тварини - домашні улюбленці та корми для них.

Інші непродовольчі споживчі та неспоживчі товари.

Як працює програма кешбеку

Національний кешбек у розмірі 10% надається за умов купівлі українських товарів, поданих виробниками в програму, у магазинах, які є учасниками програми.

Зверніть увагу! Для того, аби розуміти, на які товари є кешбек, українцям слід скористатись сканером штрихкодів в Дії. Однак основні торгові мережі маркують товари з кешбеком на цінниках.

Коли виплатять кешбек за листопад

Виплата кешбеку за листопад відбудеться в кінці грудня.

Зокрема виплату за грудень слід очікувати в лютому 2025 року.