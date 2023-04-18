KFC в Росії змінить назву: власник бізнесу закрив угоду з продажу

Американська компанія Yum! Brands закрила операцію з продажу російського бізнесу. Тепер мережа ресторанів KFC працюватиме в Росії під брендом Ростікс.

Про це компанія Yum! Brands повідомила на своєму сайті, зазначивши про успішне закриття угоди з продажу.

Читайте також У Білорусі McDonald's буде працювати під новою назвою

Новий власник KFC у Росії

Новим власником мережі ресторанів KFC у Росії стала місцева компанія Смарт Сервіс ЛТД. Раніше ця компанія керувала кількома десятками закладів KFC за франшизою.

За домовленістю сторін ресторани KFC мають змінити назву. З цієї причини покупець придбав у Yum! Brands старі марки Rostic’s. Наразі відомо, що мережа KFC у Росії налічує 1,1 тисячі закладів.

Іноземний бізнес виходить з Росії

Угода про продаж KFC отримала всі необхідні дозволи від урядів США та Росії. Вона включає всі російські ресторани KFC, операційну систему та права майстер-франшизи.

Вчора стало відомо, що у Росії відкрили аналог шведського бренду IKEA також з новою назвою. Тож товари виробників, з якими працювала компанія IKEA, будуть продавати у мережі магазинів під назвою "Swed house".

Також ще у 2022 році російський ринок покинула мережа ресторанів McDonald's. Тепер у Росії вона працює під назвою "Вкусно і точка". Щоправда, дотримуватись стандартів приготування самих страв росіянам погано вдається, а мережею ширились фото бургерів з комахами та запліснявілими булочками, протермінованих соусів. Також відвідувачі "Вкусно і точка" скаржились на отруєння, а у декількох закладах з меню зникла картопля фрі.