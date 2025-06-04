Китай хоче замінити Boeing на Airbus: обговорюють контракт на сотні літаків

Китай веде переговори щодо масштабного замовлення літаків Airbus – від 200 до 500 одиниць. Рішення можуть ухвалити вже в липні, коли до Пекіна приїдуть європейські лідери на святкування 50-річчя дипломатичних відносин між КНР та ЄС.

Пекін планує замовити до 500 літаків Airbus

Потенційне замовлення включає як вузькофюзеляжні, так і широкофюзеляжні моделі, повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, передає 24 Канал.

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Зауважте. Якщо домовленість охоплюватиме верхню межу – 500 літаків, це стане рекордним контрактом для Китаю та одним із найбільших у світовій авіаційній галузі.

Акції Airbus "злетіли"

На тлі новин акції Airbus зросли на 2,3% у Парижі, а Rolls-Royce, який постачає двигуни для широкофюзеляжних літаків Airbus, — на 0,7% у Лондоні.

Очікується, що до Пекіна прибудуть президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Обидві країни мають акції в Airbus, тож угода матиме значення не лише економічне, а й дипломатичне.

Дипломатичний контекст

Масштабне замовлення може також посилити позиції Китаю на тлі напружених торговельних відносин із США. На відміну від Airbus, американський Boeing наразі стикається з серйозними труднощами на китайському ринку. У квітні Пекін заборонив місцевим авіакомпаніям купувати нові літаки Boeing, що стало продовженням багаторічної напруги довкола моделі 737 Max і торгівельних суперечок.

Згідно з даними Bloomberg, у центрі замовлення можуть опинитися широкофюзеляжні літаки A330neo — модель, яка раніше рідко використовувалась у Китаї, адже в цьому сегменті домінував Boeing.