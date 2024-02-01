Китай погрожує Україні "негативними наслідками для двосторонніх відносин", – Reuters

Стало відомо про те, що Китай пригрозив Україні, що їхні двосторонні відносини можуть бути зіпсовані через внесення Києвом понад десятка китайських компаній до переліку "Міжнародних спонсорів війни".

Попередження від Китаю

Таке попередження було передано Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю в Києві з високопоставленими українськими урядовцями. Однак, Міністерство закордонних справ Китаю, посольство Китаю в Києві та Міністерство закордонних справ України – поки не прокоментували ситуацію.

Читайте також: Китай інвестує у мікросхеми шалені 40 мільярдів доларів: як Пекін хоче обійти обмеження від США

Проте, вже у вівторок Китай повідомив, що віцеміністр закордонних справ, Сунь Вейдун, зустрівся з послом України в Пекіні та обмінявся думками з питань, що становлять спільний інтерес. Відтак, Сунь заявив, що країни повинні поважати та щиро ставитися одна до одної.

Реакція Китаю

Україна внесла 48 компаній з усього світу до переліку "Міжнародних спонсорів війни". Китай має найбільше компаній у чорному списку – 14. За ним йдуть США, Франція та Німеччина.

Проте, Китай не поставив Україні жодних умов або "тимчасових рамок", а лише висловив свою точку зору щодо списку. Водночас припускається, що Пекін може повʼязувати це питання з китайськими закупівлями українського зерна.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Китай був найбільшим торговельним партнером України та залишається важливим споживачем українського зерна, соняшникової олії та залізної руди.

Щобільше, Китай був основним пунктом призначення для українського експорту продовольства, що постачався через зерновий коридор за посередництва ООН. На нього припадало близько 7,9 мільйона тонн із 30 мільйонів тонн, які були перевезені цим маршрутом.

Хто фігурує у переліку

До списку "Міжнародних спонсорів війни" увійшли китайські Alibaba Group, Xiaomi Corporation тощо. А також туди потрапили китайські енергетичні гіганти:

Китайська національна нафтова корпорація (CNPC);

Китайська нафтохімічна корпорація (Sinopec Group);

Китайська національна офшорна нафтова корпорація.

Своєю чергою, у CNPC заявили, що цей список не є чимось новим для них.