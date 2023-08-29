"Мирний план Китаю": Пекін постачає росіянам більшу частину критичних запчастин для дронів

Китай не втомлюється заявляти, що не підтримує війну Росії проти України. Щоправда, реальні дії Пекіна відрізняються від заяв його офіційних осіб.

Російські окупанти не припиняють атакувати українські міста за допомогою безпілотників. Як з'ясувалося, агресор не зміг би виготовляти їх у такій кількості без активної підтримки Китаю.

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Китай допомагає Росії виготовляти дрони

Як вдалося дізнатися Міжнародній робочій групі, Китай постачає Росії 67% критично важливих компонентів для безпілотників. 17% з цих постачань відбуваються через Гонконг.

Туреччина та ОАЕ також продають окупантам комплектуючі. Втім, тут розміри постачань в рази менші – 5% та 2% відповідно. Також у збитих російських дронах виявили процесори, мікросхеми, транзистори та інші компоненти, країнами походження яких є Японія, Швейцарія, Республіка Корея та інші.

Регуляторний нагляд за цими запчастинами ускладнює той факт, що їх можна отримати на загальнодоступних платформах. Країни-партнери пообіцяли уніфікувати товари подвійного призначення та розширити список товарів, які підпадають під санкції.

Також уряди повинні обговорити з компаніями дотримання законодавства та відслідкувати бізнеси, які не дотримуються санкцій. Щодо останніх буде проведене розслідування.