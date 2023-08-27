Що каже Індія

Як заявив міністр нафти та газу Хардіп Сінгх Пурі, Індія не має залежності від постачання жодної країни, у тому числі й Росії. Коли ж у нього запитали про дисконтну знижку від 15 до 30 доларів за барель від росіян, він не став заперечувати, але запевнив, що це не єдиний продавець, який робить такі пропозиції.

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Так, знижки були. Але їх надавали багато продавців. "Ми диверсифікували постачання. Раніше ми закуповували нафту у 27 джерел – тепер 39,

– заявив політик.

Якою ситуація є насправді

Індія закуповує понад 80% своєї сирої нафти на міжнародному ринку, що робить її третім найбільшим імпортером у світі. Аналітика S&P Global показує, що у липні 2023 року найбільше продукції надійшло з країн Близького Сходу та Росії.

Після того, як західні компанії почали відмовлятися від російської нафти, Індія наростила обсяги закупівель з дисконтом. Станом на сьогодні 40% усього нафтового імпорту Індії припадає на Росію.