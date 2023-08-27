Что говорит Индия

Как заявил министр нефти и газа Хардип Сингх Пури, Индия не зависит от поставок ни одной страны, в том числе и России. Когда же у него спросили о дисконтной скидке от 15 до 30 долларов за баррель от россиян, он не стал возражать, но заверил, что это не единственный продавец, делающий такие предложения.

Интересно Компания Heineken продала активы в России за "безумную" сумму и посчитала потенциальные убытки

Да, скидки были. Но их предоставляли многие продавцы. "Мы диверсифицировали поставки. Раньше мы закупали нефть у 27 источников – теперь 39,

– заявил политик.

Какова ситуация на самом деле

Индия закупает более 80% своей сырой нефти на международном рынке, что делает ее третьим крупнейшим импортером в мире. Аналитика S&P Global показывает, что в июле 2023 года больше всего продукции поступило из стран Ближнего Востока и России.

После того как западные компании стали отказываться от российской нефти, Индия нарастила объемы закупок с дисконтом. На сегодня 40% всего нефтяного импорта Индии приходится на Россию.