Російські окупанти не припиняють атакувати українські міста за допомогою безпілотників. Як з'ясувалося, агресор не зміг би виготовляти їх у такій кількості без активної підтримки Китаю.

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Китай допомагає Росії виготовляти дрони

Як вдалося дізнатися Міжнародній робочій групі, Китай постачає Росії 67% критично важливих компонентів для безпілотників. 17% з цих постачань відбуваються через Гонконг.

Туреччина та ОАЕ також продають окупантам комплектуючі. Втім, тут розміри постачань в рази менші – 5% та 2% відповідно. Також у збитих російських дронах виявили процесори, мікросхеми, транзистори та інші компоненти, країнами походження яких є Японія, Швейцарія, Республіка Корея та інші.

Регуляторний нагляд за цими запчастинами ускладнює той факт, що їх можна отримати на загальнодоступних платформах. Країни-партнери пообіцяли уніфікувати товари подвійного призначення та розширити список товарів, які підпадають під санкції.

Також уряди повинні обговорити з компаніями дотримання законодавства та відслідкувати бізнеси, які не дотримуються санкцій. Щодо останніх буде проведене розслідування.