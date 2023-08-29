Российские оккупанты не прекращают атаковать украинские города с помощью беспилотников. Как выяснилось, агрессор не смог бы производить их в таком количестве без активной поддержки Китая.

К теме Индия отрицала зависимость от российской нефти – какая ситуация на самом деле

Китай помогает России производить дроны

Как удалось узнать Международной рабочей группе, Китай снабжает России 67% критически важных компонентов для беспилотников. 17% из этих поставок проходят через Гонконг.

Турция и ОАЭ также продают кафирам комплектующие. Впрочем, здесь размеры поставок в разы меньше – 5% и 2% соответственно. Также в сбитых российских дронах были обнаружены процессоры, микросхемы, транзисторы и другие компоненты, странами происхождения которых являются Япония, Швейцария, Республика Корея и другие.

Регуляторное наблюдение за этими запчастями усложняет тот факт, что их можно получить на общедоступных платформах. Страны-партнеры пообещали унифицировать товары двойного назначения и расширить список подпадающих под санкции товаров.

Также правительства должны обсудить с компаниями соблюдение законодательства и отследить бизнесы, не соблюдающие санкции. В отношении последних будет проведено расследование.