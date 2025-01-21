В Україні зріс попит на китайські авто: які купують найчастіше

В Україні фіксують зростання попиту на легкові автомобілі з Китаю — загалом придбано майже 14,4 тисячі таких машин. При цьому, 80% – електромобілі.

Ринок нових і вживаних авто

Це на 18% більше порівняно з попереднім роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

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Серед зареєстрованих легковиків китайського виробництва:

11 тисяч – нові автомобілі (+37% порівняно з 2023 роком);

3,3 тисячі – вживані автомобілі (-20%).

Таким чином, у 2024 році частка китайських авто на ринку нових легковиків в Україні зросла до 16%, тоді як у сегменті вживаних автомобілів, які вперше реєструвались, їх частка становила 1,5%,

– ідеться у звіті.

Домінування електромобілів

Абсолютна більшість китайських легковиків, придбаних українцями, були електромобілями – 82% від загальної кількості.

Найпопулярніші моделі

Нові автомобілі:

Volkswagen ID.4 – 1625 авто;

Honda M-NV – 1279 авто;

BYD Song Plus – 1062 авто;

Nissan Ariya – 766 авто;

Zeekr 001 – 703 авто.

Вживані автомобілі:

Volkswagen ID.4 – 635 авто;

Nissan Ariya – 259 авто;

Honda M-NV – 175 авто;

Zeekr 001 – 175 авто;

Honda eNS1 – 156 авто.

Як бачимо, китайські автомобілі продовжують завойовувати популярність серед українців, особливо в сегменті електромобілів, що відповідає глобальним трендам на екологічність і технологічність транспорту.