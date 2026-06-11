Українка хотіла відсудити в Київстару 50 мільйонів: вимагала повернути старий тариф

У Києві суд розглянув резонансний позов клієнтки до мобільного оператора Київстар. Жінка вимагала повернути їй старий тарифний план, поновити заблокований номер та виплатити моральну компенсацію.

Українка подала позов проти Київстару: що відомо?

Клієнтка вимагала 50 мільйонів гривень компенсації моральної шкоди, проте суд відмовився задовольняти її позов. Про це стало відомо з рішення Шевченківського районну суду Києва, пише OBOZ.

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Навесні 2025 року абонентка звернулася до суду з позовом проти ПрАТ "Київстар". Жінка стверджувала, що працівники компанії без її відома перевели її анонімний номер (передплату) на контрактну форму обслуговування, а згодом взагалі заблокували.

За це вона вимагала повернути їй старі умови тарифу. Крім того, вона просила стягнути понад 584 тисяч гривень матеріальних збитків, стверджуючи, що через втрату доступу до номера не змогла отримати фінансову допомогу від ООН. А 50 мільйонів – як моральну компенсація.

Яка відповідь Київстару:

У компанії заперечили звинувачення та повідомили, що ще у лютому 2023 року абонентка погодилася на перехід на контракт через послугу "Відкладене контрактне підключення".

Для підтвердження операції на номер було надіслано одноразовий пароль, який клієнтка повідомила оператору разом зі своїми персональними даними.

Після цього вона мала протягом 30 днів пройти ідентифікацію особи у магазині оператора, однак цього не зробила, тому номер перестали обслуговувати. Через 90 днів його заблокували.

Яке рішення суду?

У результаті суд став на бік мобільного оператора та повністю відмовив у задоволенні позову.

Постачальник електронних комунікаційних послуг несе перед кінцевим користувачем відповідальність за невиконання чи неналежне виконання обов`язків з надання послуг. Проте він не несе відповідальності за зміст інформації, що передається, а також за непрямі збитки (упущену вигоду), якщо інше не передбачено договором,

– відомо з рішення суду.

Також зазначили, що упущена вигода – це не "потенційний дохід", а доведений приріст майна, якого можна було б очікувати за звичайних обставин. Вимога про відшкодування таких грошей можлива лише за умови, що позивач довів, що вживав заходів для отримання коштів.

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