Відключать з 00:00 21 квітня: мобільний оператор попередив про важливі зміни

Київстар оголосив про новий етап оновлення своєї мережі. Уже з 21 квітня 2026 року оператор почне поступово відмовлятися від технології 3G у частині населених пунктів і переводити ці частоти під сучасніший 4G.

Які будуть зміни від Київстару?

Мета проста – зробити мобільний інтернет швидшим і стабільнішим, повідомили в Київстарі.

Дивіться також Українці масово змінюють мобільного оператора: куди найчастіше переносять свої номери

У компанії пояснюють: замість того, щоб підтримувати застарілу інфраструктуру, ресурси спрямовують на розвиток LTE. Це також один із кроків до майбутнього запуску 5G.

Фактично мова йде про поступове "вимкнення" 3G там, де його замінить 4G із кращими характеристиками швидкості та якості зв’язку.

Де саме вимкнуть 3G:

Кіровоградська область: Гайворон, Голованівський район, Новомиргород, Новоукраїнка, Знам’янка, Долинська, Кропивницький район.

Одеська область: Затока, Білгород-Дністровський район, Кілія, Рені, Ізмаїльський район, Арциз, Болградський район, Березівський район, Балта, Подільськ, Подільський район, Роздільнянський район.

Вінницька область: Вінниця, Вінницький район і Немирів.

Полтавська область: Лубни, Хорол, Лубенський район, Миргородський район і Полтавський район.

Користувачам радять перевірити, чи їхній телефон уже працює з 4G. Якщо ні – варто активувати цю функцію в налаштуваннях пристрою.

Також важливий момент: якщо SIM-карта застаріла і не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити на USIM. При цьому номер телефону залишиться тим самим. Для цього достатньо звернутися до найближчого магазину Київстар.

Що буде з тарифами Київстар?

Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.

Олександр Комаров CEO Київстару Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.

Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.

Перший – інфляція.

У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.

У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.

Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.

Другий – девальвація.

За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.

Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".

