Київстар змінює правила: українцям пояснили, як зміниться оплата
- З 21 травня Київстар змінює вартість підключення та спосіб списання коштів за сервіс Київстар ТБ Плюс.
- Пакет Київстар ТБ Плюс включає більше 430 телеканалів, 20 000+ фільмів і серіалів, та доступний для перегляду на п'яти пристроях.
Мобільний оператор Київстар оновлює умови для частини користувачів. З 21 травня абоненти передплати отримають доступ до оновлених умов підключення сервісу Київстар ТБ Плюс, а з 25 травня правила користування зміняться остаточно.
Які зміни щодо Київстар ТБ діятимуть?
Зміни стосуються насамперед вартості підключення та способу списання коштів за сервіс, повідомили в компанії.
Дивіться також Зв'язок відключать вже у травні: мобільний оператор попереджає українців про зміну правил
У перехідний період абоненти, які користуються "Суперсилою Київстар ТБ", зможуть активувати пакет за 50 гривень на місяць. Головна зміна цього етапу – відсутність додаткового списання 3 гривні за перший день користування, яке діяло раніше.
Фактично це коротке “вікно” більш вигідних умов для підключення сервісу. Після завершення проміжного періоду модель оплати стане більш гнучкою, але й складнішою для користувача.
Замість фіксованого підключення вводиться комбінована система:
- 3 гривні – за перший день користування;
- 50 грн – за 30 днів доступу до сервісу;
- або 3 гривні на добу, якщо на рахунку недостатньо коштів для місячного списання.
Окремо компанія наголошує, що абонентам варто слідкувати за балансом, щоб уникнути переходу на щоденну оплату.
Що входить у пакет Київстар ТБ Плюс?
Передбачається розширення стандартного пакету до рівня Преміум HD, який включає:
- більше 430 телеканалів; 20 000+ фільмів і серіалів (колекції від Disney, Paramount+, Universal, BBC, Metro-Goldwyn-Mayer тощо);
- всі тематичні пакети;
- перегляд на п’яти пристроях (телевізор, смартфон, планшет, ноутбук, комп’ютер), три з яких можна вмикати одночасно у будь-якій комбінації.
Як підключити послугу? Активувати сервіс можна через USSD-запит 700#, мобільний застосунок “Мій Київстар”, короткий номер 477760 або через застосунок Київстар ТБ.
Що це означає?
- Київстар переходить до гнучкої моделі оплати цифрових сервісів.
- Абоненти отримують короткий період вигідніших умов перед зміною тарифу.
- Вартість доступу залежить від балансу рахунку.
- Оператор продовжує інтеграцію телебачення у мобільну екосистему.
Зауважте! Послуга працює і в роумінгу, однак інтернет-трафік тарифікується за умовами країни перебування. Щомісячне списання відбувається в день підключення, а відмова від “Суперсили” автоматично припиняє дію пакета.
Що буде з тарифами Київстар?
Тарифи на мобільний звʼязок регулярно підвищуються, а телеком-компанії влаштовують "полювання" на абонентів, які хочуть піти від свого оператора до іншого, з нижчими тарифами. 24 Канал поцікавився в Олександра Комарова, як підвищення цін впливає на клієнтську базу та чого чекати абонентам упродовж наступних місяців.
Тарифи будуть зростати. Все дуже просто – у країні двозначна офіційна інфляція. Ми – суб’єкт економіки цієї країни.
Комаров називає два ключові фактори, що тиснуть на економіку будь-якого бізнесу.
Перший – інфляція.
- У низці витратних статей, критично важливих для оператора, реальне зростання значно перевищує офіційні 12%.
- У періоди пікового навантаження – вранці та ввечері – комерційна електроенергія подорожчала приблизно на 60% за останній рік.
- Платежі за радіочастотний спектр зросли на 23%, так само більш як на 20% підвищились витрати на оплату праці.
Другий – девальвація.
- За оцінками Комарова, рік до року курс гривні просів на 6 – 7%. Це навіть краще за ті песимістичні цифри, які компанія закладала в бюджет, але все одно створює додатковий тиск.
- Приблизно 30% доходу компанія реінвестує в мережу, і левова частка цих інвестицій – у валюті: акумулятори, генератори, радіообладнання, ліцензійне ПЗ (Ericsson, Nokia тощо) купуються не за гривню. У національній валюті залишаються радше "стовпи та частина сервісів".
Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні та Європі зростають?
Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.
Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку.
Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок цього року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.
Міжнародні дослідження також підтверджують цю різницю: вартість 1 ГБ мобільного інтернету в Україні становить близько 0,27 долара, тоді як у Німеччині – понад 2 долари, а у Швейцарії – понад 7 доларів. За цим показником Україна входить до десятки країн із найдешевшим мобільним інтернетом у світі.