Мобілізація не для всіх: яку кількість працівників може забронювати бізнес

Уряд дозволив проводити бронювання деяких працівників. Однак, аби це зробити, потрібно враховувати деякі обмеження.

Яку кількість людей можна забронювати

Аби забезпечити військові потреби України, кількість заброньованих може складати орієнтовно 1,2 мільйона громадян. Зараз під бронюванням уже перебуває близько 800 тисяч людей.

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Тобто, станом на тепер, існує можливість забезпечити бронюванням ще певну кількість осіб. Хто має право бронювати працівників:

компанії, що мають статус критично важливих для функціонування економіки можуть забронювати 50% від тих працівників, які підлягають мобілізації;

компанії, які забезпечують критично важливі потреби війська (ЗСУ та інших підрозділів), підприємств військового спрямування, оборонно-промислового комплексу та паливо-енергетичного сектору, можуть забронювати 100% своїх працівників, що підлягають мобілізації.