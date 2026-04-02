Робоча група створена, але польоти не відновлені: коли реально можна буде літати з України

Наразі в Україні досі не відновили цивільні авіаперельоти. І попри те, що зараз вже створена робоча група для напрацювання плану запуску аеропортів для підготовку до майбутніх рейсів, конкретної дати відкриття неба поки немає. Найімовірніше, що відкриття відбудеться вже після завершення воєнного стану.

Чи ведуться зараз кроки для відновлення повітряного простору в Україні?

За словами експерта з авіації Богдана Долінце, з якими він поділився з 24 Каналом, створення Міністерством розвитку громад та територій Робочої групи за участі представників аеропортів, авіакомпаній та профільних органів для відновлення польотів не свідчить про швидке відкриття авіапростору в Україні.

Крім того, подібні групи вже створювалися, але це не призвело до відповідних кроків щодо відкриття повітряного простору.

Богдан Долінце, авіаційний експерт, член Громадської ради Державної авіаційної служби Річ у тім, що такий інструмент є лише консультативним органом, а тому жодних функцій, окрім як проведення оцінки та надання рекомендацій міністерствам або ж міністрам, в принципі не може зробити.

Нагадуємо, що на запит для 24 Каналу в Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що до закінчення воєнного стану в Україні не відкриватимуть повітряний простір. Для повного відновлення потрібні міцні умови гарантування повної безпеки цивільної авіації.

Як реагують на відновлення авіапростору в Україні авіакомпанії?

Річ у тім, що тема про відновлення авіасполучення обговорювалася ще у 2025 році. Тоді можливим варіантом, звідки могли б відновити цивільні польоти, був аеропорт у Львові.

Як заявляла в коментарі "Високому замку" керівництво львівського аеропорту Тетяна Романовська, оптимальним часом для відкриття аеропорту було б літо, адже саме в цей період припадає пік авіаперевезень через сезон відпусток. Водночас відкриття у квітні чи травні (коментар був записаний у березні 2025 року – 24 Канал) також стало б дуже позитивним сценарієм.

У той час такі міжнародні авіакомпанії були готові повернутися на український повітряний ринок – Wizz Air, Lufthansa, LOT та Turkish Airlines. Однак такі заявив не дали результату.

Наразі на запит 24 Каналу в пресслужбі міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького повідомили, що не коментують наразі тему щодо відновлення авіасполучення в Україні через його чутливість.

Крім того, в українській авіакомпанії SkyUp у коментарі для 24 Каналу пояснили, що відкриття будь-якого українського аеропорту є складним. Це потребує узгодження як безпекових аспектів, так і операційних.

Можливості російських ракет і дронів охоплюють всю територію України, що робить ризики системними, а не локальними. У цих умовах безпека залишається безумовним пріоритетом для SkyUp,

– зауважують в компанії.

Але як компанія з українським корінням, SkyUp все ж мріє першою повернутися в рідне небо.

Що відбувається з авіакомпаніями у світі?