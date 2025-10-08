У Києві водії Bolt платитимуть меншу комісію
- Bolt знизив комісію для київських водіїв з 25% до 20% для підтримки водіїв та стимулювання активності на ринку.
- Розмір комісії різниться за містами: у Києві та Ужгороді - 20%, у Львові - 25%, в інших містах - від 10% до 18%.
Bolt знизив комісію для київських водіїв на п’ять відсоткових пунктів – із 25% до 20%.
Яка позиція компанії?
У компанії пояснюють, що зміни покликані підтримати водіїв у складних економічних умовах і стимулювати активність на ринку, де конкуренція за фахових водіїв залишається найвищою в Україні, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У таких умовах ми вважаємо правильним зробити крок назустріч водіям і знизити комісію, щоб вони могли заробляти більше. Це також стимулює залученість до виконання більшої кількості замовлень,
– зазначив генеральний менеджер Bolt Україна Сергій Павлик.
Столиця – ключовий ринок сервісу?
За його словами, Київ залишається одним із ключових ринків Bolt. Водночас саме у столиці найвища конкуренція, зокрема за залучення водіїв. Серед основних викликів компанія називає зростання цін на пальне, подорожчання автомобілів, їхнього ремонту та обслуговування, що впливає на прибутковість роботи.
У компанії уточнили, що розмір комісії відрізняється залежно від міста. Так, у Львові вона залишається на рівні 25%, у Києві та Ужгороді – 20%, у Чернігові, Чернівцях, Дніпрі, Івано-Франківську, Харкові, Одесі, Мукачеві, Вінниці, Запоріжжі – 18%, а в менших містах, зокрема Білій Церкві, Кременчуці, Рівному, Сумах та інших – від 10% до 15%.
Довідково. Bolt – це міжнародний сервіс із виклику таксі, доставки їжі та оренди електросамокатів, заснований у 2013 році в Естонії. Компанія працює більш ніж у 45 країнах світу. В Україні Bolt представлений у понад 40 містах.
Яка ситуація з таксі в Україні: актуально про головне
- До слова, під час повітряних тривог в Києві ціни на таксі злітають угору. Річ у тім, що сервіси таксі на кшталт Bolt, Uklon та Uber не мають фіксованих тарифів.
- Також раніше стало відомо, що Uklon підвищив тарифи у Буковелі. Вони зросли аж на 46 %.
- На тлі дискусій про справедливі умови роботи для водіїв і прозорість доходів Міністерство фінансів готує законопроєкт, який зобов'яже цифрові платформи, зокрема сервіси таксі, утримувати податки із заробітку своїх користувачів.
- Наприклад, в Uklon заявили, що підтримують ідею легалізації сфери, однак наголосили, що важливо, щоб закон не створював додаткового навантаження на водіїв і не призводив до зменшення їхніх доходів.