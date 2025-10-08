Bolt знизив комісію для київських водіїв на п’ять відсоткових пунктів – із 25% до 20%.

Яка позиція компанії?

У компанії пояснюють, що зміни покликані підтримати водіїв у складних економічних умовах і стимулювати активність на ринку, де конкуренція за фахових водіїв залишається найвищою в Україні, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Зростання цін на таксі під час повітряної тривоги: чому так відбувається та що робити українцям

У таких умовах ми вважаємо правильним зробити крок назустріч водіям і знизити комісію, щоб вони могли заробляти більше. Це також стимулює залученість до виконання більшої кількості замовлень,

– зазначив генеральний менеджер Bolt Україна Сергій Павлик.

Столиця – ключовий ринок сервісу?

За його словами, Київ залишається одним із ключових ринків Bolt. Водночас саме у столиці найвища конкуренція, зокрема за залучення водіїв. Серед основних викликів компанія називає зростання цін на пальне, подорожчання автомобілів, їхнього ремонту та обслуговування, що впливає на прибутковість роботи.

У компанії уточнили, що розмір комісії відрізняється залежно від міста. Так, у Львові вона залишається на рівні 25%, у Києві та Ужгороді – 20%, у Чернігові, Чернівцях, Дніпрі, Івано-Франківську, Харкові, Одесі, Мукачеві, Вінниці, Запоріжжі – 18%, а в менших містах, зокрема Білій Церкві, Кременчуці, Рівному, Сумах та інших – від 10% до 15%.

Довідково. Bolt – це міжнародний сервіс із виклику таксі, доставки їжі та оренди електросамокатів, заснований у 2013 році в Естонії. Компанія працює більш ніж у 45 країнах світу. В Україні Bolt представлений у понад 40 містах.

Яка ситуація з таксі в Україні: актуально про головне