Bolt снизил комиссию для киевских водителей на пять процентных пунктов – с 25% до 20%.

Какова позиция компании?

В компании объясняют, что изменения призваны поддержать водителей в сложных экономических условиях и стимулировать активность на рынке, где конкуренция за профессиональных водителей остается самой высокой в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В таких условиях мы считаем правильным сделать шаг навстречу водителям и снизить комиссию, чтобы они могли зарабатывать больше. Это также стимулирует вовлеченность к выполнению большего количества заказов,

– отметил генеральный менеджер Bolt Украина Сергей Павлик.

Столица – ключевой рынок сервиса?

По его словам, Киев остается одним из ключевых рынков Bolt. В то же время именно в столице самая высокая конкуренция, в частности за привлечение водителей. Среди основных вызовов компания называет рост цен на топливо, подорожание автомобилей, их ремонта и обслуживания, что влияет на прибыльность работы.

В компании уточнили, что размер комиссии отличается в зависимости от города. Так, в Львове она остается на уровне 25%, в Киеве и Ужгороде – 20%, в Чернигове, Черновцах, Днепре, Ивано-Франковске, Харькове, Одессе, Мукачево, Виннице, Запорожье – 18%, а в меньших городах, в частности Белой Церкви, Кременчуге, Ровно, Сумах и других – от 10% до 15%.

Справочно. Bolt – это международный сервис по вызову такси, доставки еды и аренды электросамокатов, основан в 2013 году в Эстонии. Компания работает более чем в 45 странах мира. В Украине Bolt представлен в более чем 40 городах.

Какова ситуация с такси в Украине: актуально о главном