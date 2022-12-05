Не начхати на вбивства українців: скільки компаній вийшли з Росії за місяць

Від початку повномасштабної війни в Україні з російського ринку вийшло 142 компанії. Лише за листопад країну-агресорку покинуло як мінімум чотири компанії з різних сфер бізнесу.

Які компанії залишили ринок Росії у листопаді

Автоскладальний завод Nissan

Через війну в Україні завод Nissan в Санкт-Петербурзі був зупинений ще у березні. 23 листопада японська корпорація повідомила у своєму релізі про продаж ТОВ "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС".

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Сума угоди – 1 рубль. Вона передбачає зворотний викуп впродовж 6 років. Покупець – російський державний інститут НАМІ. Виручка заводу у 2021 році склала 1 392 мільйони доларів, а персонал налічував 1 877 осіб. Продаж Baker Hughes Виручка заводу у 2021 році склала 1 392 мільйони доларів, а персонал налічував 1 877 осіб.