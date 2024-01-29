Мають потенціал: Джек Ма викуповує назад акції Alibaba після падіння їхньої вартості

Найвідоміший підприємець Китаю Джек Ма потроху скуповує акції своєї компанії Alibaba, передбачаючи її потенціал. Раніше бізнесмену довелося піти у тінь після критики місцевої влади.

Бізнесмен не афішує свої дії

Після критики з боку китайської влади Джек Ма зник з поля зору громадськості й, здавалося, відійшов від контролю над Alibaba та дочірньою Ant Group.

Читайте також Росія продовжує імпортувати мікросхеми зі США та ЄС попри санкційні обмеження

Проте протягом останніх місяців його та Джозеф Цая, ділового партнера Ма та голову компанії Alibaba, помітили за поступовим скуповуванням акцій компанії.

Партнери роблять це не афішуючи. Це може свідчити про те, що бізнесмени вважають свою компанію недооціненою після падіння акцій та вбачають у ній перспективи.

Скільки акцій встигли викупити

Протягом року вартість акцій Alibaba знизилася на 35% на біржі у Гонконзі та на 33% – у Нью-Йорку.

Станом на 23 січня 2024 року Джозеф Цай встиг придбати акцій, які торгуються в США, на близько 151 мільйона доларів, через сімейну інвестиційну компанію Blue Pool Management. Натомість Ма купив акції на біржі у Гонконзі на суму 50 мільйонів доларів у цьому кварталі. Разом бізнесмени володіють значною частиною акцій Alibaba.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Нині ринкова капіталізація компанії становить близько 171 мільярда доларів, проте останні події пов'язані з акціями можуть свідчити про потенціал росту. Саме тому за ситуацією активно спостерігають регулятори та інвестори.

Alibaba одна з перших постраждала від спаду технологічної індустрії, який знищив приблизно 1,1 трильйона доларів ринкової капіталізації сектора.

Минулого року компанія викупила 3% своїх акцій на суму 9,5 мільярда доларів.