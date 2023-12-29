Китайська компанія поповнила список спонсорів війни: що вона продала російській армії

НАЗК розширило перелік міжнародних спонсорів війни проти України. На жаль, регулярне оновлення списку досі зберігає актуальність.

Ще один міжнародний спонсор війни

Китайська компанія Shandong Odes потрапила у список міжнародних спонсорів війни проти України. Це сталося після того, як стало відомо про співпрацю компанії з російською армією.

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Міноборони Росії придбало у Shandong Odes Industry Co., Ltd квадроцикли для потреб армії агресора. Також компанія возить автомобілі в Росію та сплачує сотні тисяч доларів до російського бюджету, який використовується на війну проти України.

Відтак, НАЗК прийняло рішення внести Shandong Odes до списку міжнародних спонсорів війни.

Що відомо про цю компанію

Головний офіс Shandong Odes розташований у Шаньдуні. Також компанія зареєстрована у США. Займається повний спектр виробництва та обслуговування всюдиходів. Команда розробки та досліджень дислокується у США, Європі та Китаї.

У Росію компанія постачає свої товари з 2021 року. У 2022 році Shandong Odes заплатила в російський бюджет майже 800 тисяч доларів податків. З початку повномасштабного вторгення вартість товарів, експортованих на ринок окупантів, склала понад 16 мільйонів доларів.