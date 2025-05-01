"Раніше це було немислимо": юристи фіксують зростання запитів на підготовку до торгівлі з Росією

Західні трейдери, страховики та судноплавні компанії почали активніше консультуватися з юристами щодо потенційного відновлення торгівлі з Росією – на тлі можливого послаблення санкцій США проти Москви.

"Вичікують" послаблення санкцій

Про це повідомляє Financial Times. Зокрема, юристи зауважили, що компанії прагнуть зрозуміти, як структурувати бізнес, щоб бути готовими до торгівлі з російськими контрагентами, якщо санкції США справді пом'якшать, тоді як обмеження з боку ЄС чи Великої Британії залишаться чинними.

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Історично політика компаній щодо санкцій орієнтувалася переважно на США, як на країну з найжорсткішими вимогами. Тепер же ми спостерігаємо інтерес до того, щоб орієнтуватися насамперед на європейське право,

– пояснив Деніел Мартін, експерт з санкцій у фірмі HFW.

Ризики для компаній

Він зазначив, що компаніям варто враховувати ризик: навіть якщо США ослаблять санкції, вони можуть знову повернути їх у разі, якщо Москва порушить майбутні домовленості.

На думку Лі Ханссон із Reed Smith, більшість транснаціональних гравців не зможуть повернутись на російський ринок, оскільки пов'язані зобов'язаннями в Європі чи Великій Британії, мають представництва або співробітників у цих юрисдикціях.

Юристи також припускають, що в теорії компанії можуть створювати окремі підрозділи у США з персоналом не з ЄС і не з Британії, але така модель була б складною й дороговартісною.

Натомість компанії з Азії чи Близького Сходу, що вже мають бізнес у Росії, імовірно швидше скористаються потенційним послабленням санкцій з боку США.