"Выжидают" ослабления санкций

Об этом сообщает Financial Times. В частности, юристы отметили, что компании стремятся понять, как структурировать бизнес, чтобы быть готовыми к торговле с российскими контрагентами, если санкции США действительно смягчат, тогда как ограничения со стороны ЕС или Великобритании останутся в силе.

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Исторически политика компаний по санкциям ориентировалась преимущественно на США, как на страну с самыми жесткими требованиями. Теперь же мы наблюдаем интерес к тому, чтобы ориентироваться прежде всего на европейское право,

– пояснил Дэниел Мартин, эксперт по санкциям в фирме HFW.

Риски для компаний

Он отметил, что компаниям стоит учитывать риск: даже если США ослабят санкции, они могут снова вернуть их в случае, если Москва нарушит будущие договоренности.

По мнению Ли Ханссон из Reed Smith, большинство транснациональных игроков не смогут вернуться на российский рынок, поскольку связаны обязательствами в Европе или Великобритании, имеют представительства или сотрудников в этих юрисдикциях.

Юристы также предполагают, что в теории компании могут создавать отдельные подразделения в США с персоналом не из ЕС и не из Великобритании, но такая модель была бы сложной и дорогостоящей.

Зато компании из Азии или Ближнего Востока, уже имеющие бизнес в России, вероятно скорее воспользуются потенциальным ослаблением санкций со стороны США.