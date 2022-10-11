Жоден бренд не буде мати справ із Росією і ніколи не повернеться туди

Через військову агресію зі сторони Росії та повномасштабну війну в Україні понад тисячу компаній покинули ринок агресорки. На думку українського науковця та економіста, жодна поважна компанія не повернеться туди.

Компанії залишили ринок Росії

Роман Шеремета в інтерв'ю 24 каналу зауважив, що компанії не лише масово залишили ринок Росії, але й не планують туди повертатися до того часу, поки не піде путінський режим і країна не змінить свого курсу.

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Показовий приклад Siemens

Експерт згадує рішення компанії Siemens залишити ринок Росії й вважає його досить показовим. Адже німецька енергетична компанія працювала в країні-агресорці ще за часів царя, тобто близько 150 років, і повертатись не збирається. Нагадаємо, що Siemens Energy планує завершити вихід із російських активів наприкінці поточного фіскального року, який припаде на осінь. Про це йдеться у звіті компанії.

Також пан Роман згадує H&M, який повністю почав виводити свій бізнес із Росії. На його думку, варіант з тим, щоб компанія змінила свій бренд і під іншою назвою залишилась в Росії – просто неможливий.

Роман Шеремета Український науковець та економіст Жодна поважна компанія, жоден бренд не буде мати справ із Росією і ніколи не повернеться в Росію. Є, звичайно, якісь малі бренди, які там хочуть залишитися і змінити свою присутність, але щойно про це стане усім відомо, репутаційні втрати будуть настільки великими, що вони самі сто разів пожалкують про своє рішення. Цього просто не буде.

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Інфографіка Київської Школи економіки