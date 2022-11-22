Nestlé, Bolt і Lenovo: які відомі бренди продовжують працювати в Росії і тим фінансувати війну
Чимало світових брендів з початку повномасштабного вторгнення в Україну покинули російський ринок. Проте, на жаль, не всі припинили свою діяльність в Росії.
За даними CELI, інституту головного виконавчого лідерства, понад 1000 компаній припинили роботу в Росії від початку повномасштабної війни.
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Але деякі з відомих брендів залишилися на ринку країни-агресорки й надалі продовжують працювати.
Компанії, які не припиняли своєї діяльності в Росії
Низка відомих брендів й надалі нехтують вимогами щодо припинення або скорочення діяльності в Росії. Це такі компанії, як:
- Colin's. Це турецька компанія, що спеціалізується на виробництві джинсів та повсякденного одягу для чоловіків і жінок. Вони все ще продають товари онлайн в Росії;
- Gorenje. Великий виробник побутової техніки, який працює на ринку країни-агресорки;
- Kawasaki. Один з найбільших у світі промислових концернів, що виробляє мотоцикли і мотовсюдиходи.
- Lacoste. Французька компанія з виробництва одягу.
- Mitsubishi Heavy Industries. Японська транснаціональна корпорація машинобудування, електрообладнання та електроніки.
- Patreon. Американська інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок.
- Philips. Великий міжнародний концерн, що працює в галузі електроніки, медичного обладнання та світлотехніки. Онлайн-покупки цього бренду все ще доступні в Росії.
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Компанії, що відмовилися від нових інвестицій, але продовжують працювати
Є низка світових компаній, які відтермінували заплановані інвестиції, розробку та маркетинг в Росії. Але сам бізнес там працює:
- Bayer. Німецьке акціонерне товариство, що виготовляє ліки, засоби захисту рослин, фарби, лаки.
- Binance. Відома біржа цифрових активів, що працює у напрямку блокчейну та криптовалют. Продовжують працювати в Росії, проте запровадили обмеження для російських рахунків на суму понад 10 тисяч євро.
- BlaBlaCar. Найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників.
- Bolt. Естонська компанія, яка надає послуги пошуку, замовлення й оплати поїздок на автомобілі, мотоциклі або оренду електросамокатів.
- Danone. Міжнародна компанія з виробництва продуктів харчування.
- Domino's Pizza. Міжнародна мережа піцерій; одна з найбільших у світі мережа ресторанів піци.
- HiPP. Швейцарський виробник дитячого харчування та засобів особистої гігієни для немовлят.
- Lenovo. Китайська транснаціональна компанія, виробник, ПК, ноутбуків, мобільних телефонів та іншої сучасної електроніки.
- Metro AG. Міжнародна торговельна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу, приватних підприємців/
- Nestle. Швейцарська компанія, найбільший у світі виробник харчових продуктів.
- Ritter Sport. Відома німецька торгова марка шоколаду.
- Xiaomi. Китайська компанія, що спеціалізується на виробництві електронної техніки, в першу чергу смартфонів та інших "розумних пристроїв".
- Yves Rocher. Французька косметична корпорація.
Варто зауважити, що зазначені світові компанії продовжуючи працювати в Росії, сплачують податки до російського бюджету, який фінансує війну проти України.Корисно! Завжди залишатися на зв'язку зі своїми клієнтами навіть поза офісом дозволяє Віртуальна мобільна АТС від Київстар: жодних витрат на обладнання та обслуговування, налаштування й запуск до 5 хвилин, об'єднання мобільних та фіксованих номерів компанії в одну мережу. Працюйте там, де зручно!