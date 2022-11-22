Nestlé, Bolt і Lenovo: які відомі бренди продовжують працювати в Росії і тим фінансувати війну

Чимало світових брендів з початку повномасштабного вторгнення в Україну покинули російський ринок. Проте, на жаль, не всі припинили свою діяльність в Росії.

За даними CELI, інституту головного виконавчого лідерства, понад 1000 компаній припинили роботу в Росії від початку повномасштабної війни.

Читайте також Воррен Баффет збільшив частку у пʼяти великих японських компаніях

Але деякі з відомих брендів залишилися на ринку країни-агресорки й надалі продовжують працювати.

Компанії, які не припиняли своєї діяльності в Росії

Низка відомих брендів й надалі нехтують вимогами щодо припинення або скорочення діяльності в Росії. Це такі компанії, як:

Colin's. Це турецька компанія, що спеціалізується на виробництві джинсів та повсякденного одягу для чоловіків і жінок. Вони все ще продають товари онлайн в Росії;

Це турецька компанія, що спеціалізується на виробництві джинсів та повсякденного одягу для чоловіків і жінок. Вони все ще продають товари онлайн Gorenje. Великий в иробник побутової техніки, який працює на ринку країни-агресорки;

иробник побутової техніки, який працює на ринку країни-агресорки; Kawasaki. Один з найбільших у світі промислових концернів, що виробляє мотоцикли і мотовсюдиходи.

Один з найбільших у світі промислових концернів, що виробляє мотоцикли і мотовсюдиходи. Lacoste. Французька компанія з виробництва одягу.

Французька компанія з виробництва одягу. Mitsubishi Heavy Industries. Японська транснаціональна корпорація машинобудування, електрообладнання та електроніки.

Японська транснаціональна корпорація машинобудування, електрообладнання та електроніки. Patreon. Американська інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок.

Американська інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок. Philips. Великий міжнародний концерн, що працює в галузі електроніки, медичного обладнання та світлотехніки. Онлайн-покупки цього бренду все ще доступні в Росії.

Цікаво Зеленський підписав закон про добровільну відмову бізнесу від спрощеної системи оподаткування

Компанії, що відмовилися від нових інвестицій, але продовжують працювати

Є низка світових компаній, які відтермінували заплановані інвестиції, розробку та маркетинг в Росії. Але сам бізнес там працює:

Bayer. Німецьке акціонерне товариство, що виготовляє ліки, засоби захисту рослин, фарби, лаки.

Німецьке акціонерне товариство, що виготовляє ліки, засоби захисту рослин, фарби, лаки. Binance. Відома біржа цифрових активів, що працює у напрямку блокчейну та криптовалют. Продовжують працювати в Росії, проте запровадили обмеження для російських рахунків на суму понад 10 тисяч євро.

біржа цифрових активів, що працює у напрямку блокчейну та криптовалют. Продовжують працювати в Росії, проте запровадили обмеження для російських рахунків на суму понад 10 тисяч євро. BlaBlaCar. Найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників.

Найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників. Bolt . Е стонська компанія, яка надає послуги пошуку, замовлення й оплати поїздок на автомобілі, мотоциклі або оренду електросамокатів.

стонська компанія, яка надає послуги пошуку, замовлення й оплати поїздок на автомобілі, мотоциклі або оренду електросамокатів. Danone. М іжнародна компанія з виробництва продуктів харчування.

іжнародна компанія з виробництва продуктів харчування. Domino's Pizza. Міжнародна мережа піцерій; одна з найбільших у світі мережа ресторанів піци.

Міжнародна мережа піцерій; одна з найбільших у світі мережа ресторанів піци. HiPP. Швейцарський виробник дитячого харчування та засобів особистої гігієни для немовлят .

Швейцарський виробник дитячого харчування та засобів особистої гігієни для немовлят Lenovo. К итайська транснаціональна компанія, виробник, ПК, ноутбуків, мобільних телефонів та іншої сучасної електроніки.

итайська транснаціональна компанія, виробник, ПК, ноутбуків, мобільних телефонів та іншої сучасної електроніки. Metro AG. Міжнародна торговельна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу, приватних підприємців /

Міжнародна торговельна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу, приватних підприємців Nestle. Ш вейцарська компанія, найбільший у світі виробник харчових продуктів.

вейцарська компанія, найбільший у світі виробник харчових продуктів. Ritter Sport. Відома німецька торгова марка шоколаду.

Відома німецька торгова марка шоколаду. Xiaomi. К итайська компанія, що спеціалізується на виробництві електронної техніки, в першу чергу смартфонів та інших "розумних пристроїв".

итайська компанія, що спеціалізується на виробництві електронної техніки, в першу чергу смартфонів та інших "розумних пристроїв". Yves Rocher. Ф ранцузька косметична корпорація.

Варто зауважити, що зазначені світові компанії продовжуючи працювати в Росії, сплачують податки до російського бюджету, який фінансує війну проти України.