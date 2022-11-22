Nestlé, Bolt и Lenovo: какие известные бренды продолжают работать в России и финансировать войну

Многие мировые бренды с начала полномасштабного вторжения в Украину покинули российский рынок. Однако, к сожалению, не все прекратили свою деятельность в России.

По данным CELI, института главного исполнительного лидерства, более 1000 компаний прекратили работу в России с начала полномасштабной войны.

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Но некоторые из известных брендов остались на рынке страны-агрессора и дальше продолжают работать.

Компании, которые не прекратили свою деятельность в России

Ряд известных брендов по-прежнему пренебрегают требованиями по прекращению или сокращению деятельности в России. Это такие компании, как:

Colin's. Это турецкая компания, специализирующаяся на производстве джинсов и повседневной одежды для мужчин и женщин. Они все еще продают товары онлайн в России;

Это турецкая компания, специализирующаяся на производстве джинсов и повседневной одежды для мужчин и женщин. Они все еще продают товары онлайн Gorenje . Большой производитель бытовой техники, работающий на рынке страны-агрессора;

производитель бытовой техники, работающий на рынке страны-агрессора; Kawasaki. Один из крупнейших в мире промышленных концернов, производящий мотоциклы и мотовездеходы.

Один из крупнейших в мире промышленных концернов, производящий мотоциклы и мотовездеходы. Lacoste. Французская компания по производству одежды.

Французская компания по производству одежды. Mitsubishi Heavy Industries. Японская транснациональная компания машиностроения, электрооборудования и электроники.

Японская транснациональная компания машиностроения, электрооборудования и электроники. Patreon. Американская интернет-платформа предоставляющая творческим людям и другим независимым проектам возможность финансовой поддержки по системе подписок.

Американская интернет-платформа предоставляющая творческим людям и другим независимым проектам возможность финансовой поддержки по системе подписок. Philips. Большой международный концерн, работающий в области электроники, медицинского оборудования и светотехники. Онлайн покупки этого бренда все еще доступны в России.

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Компании, которые отказались от новых инвестиций, но продолжают работать

Есть ряд мировых компаний, отсрочивших запланированные инвестиции, разработку и маркетинг в России. Но сам бизнес там работает:

Bayer. Немецкое акционерное общество, производящее лекарства, средства защиты растений, краски, лаки.

Немецкое акционерное общество, производящее лекарства, средства защиты растений, краски, лаки. Binance. Известна биржа цифровых активов, работающая в направлении блокчейна и криптовалют. Продолжают работать в России, однако ввели ограничения для российских счетов на сумму более 10 тысяч евро.

биржа цифровых активов, работающая в направлении блокчейна и криптовалют. Продолжают работать в России, однако ввели ограничения для российских счетов на сумму более 10 тысяч евро. BlaBlaCar. Самая большая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков.

Самая большая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков. Bolt . Эстонская компания, предоставляющая услуги поиска, заказа и оплаты поездок на автомобиле, мотоцикле или аренде электросамокатов.

. компания, предоставляющая услуги поиска, заказа и оплаты поездок на автомобиле, мотоцикле или аренде электросамокатов. Danone. Международная компания по производству продуктов питания.

компания по производству продуктов питания. Domino's Pizza. Международная сеть пиццерий; одна из самых больших в мире сеть ресторанов пиццы.

Международная сеть пиццерий; одна из самых больших в мире сеть ресторанов пиццы. HiPP. Швейцарский производитель детского питания и средств личной гигиены для младенцев.

Швейцарский производитель детского питания и средств личной гигиены для младенцев. Lenovo. Китайская транснациональная компания, производитель, ПК, ноутбуков, мобильных телефонов и другой современной электроники.

транснациональная компания, производитель, ПК, ноутбуков, мобильных телефонов и другой современной электроники. Metro AG. Международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга, частных предпринимателей.

Международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга, частных предпринимателей. Nestle. Швейцарская компания, крупнейший в мире производитель пищевых продуктов.

компания, крупнейший в мире производитель пищевых продуктов. Ritter Sport. Известная немецкая торговая марка шоколада.

Известная немецкая торговая марка шоколада. Xiaomi. Китайская компания, специализирующаяся на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других "умных устройств".

компания, специализирующаяся на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других "умных устройств". Yves Rocher. Французская косметическая корпорация.

Следует заметить, что указанные мировые компании, продолжая работать в России, платят налоги в российский бюджет, финансирующий войну против Украины.