По данным CELI, института главного исполнительного лидерства, более 1000 компаний прекратили работу в России с начала полномасштабной войны.
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Но некоторые из известных брендов остались на рынке страны-агрессора и дальше продолжают работать.
Компании, которые не прекратили свою деятельность в России
Ряд известных брендов по-прежнему пренебрегают требованиями по прекращению или сокращению деятельности в России. Это такие компании, как:
- Colin's. Это турецкая компания, специализирующаяся на производстве джинсов и повседневной одежды для мужчин и женщин. Они все еще продают товары онлайн в России;
- Gorenje. Большой производитель бытовой техники, работающий на рынке страны-агрессора;
- Kawasaki. Один из крупнейших в мире промышленных концернов, производящий мотоциклы и мотовездеходы.
- Lacoste. Французская компания по производству одежды.
- Mitsubishi Heavy Industries. Японская транснациональная компания машиностроения, электрооборудования и электроники.
- Patreon. Американская интернет-платформа предоставляющая творческим людям и другим независимым проектам возможность финансовой поддержки по системе подписок.
- Philips. Большой международный концерн, работающий в области электроники, медицинского оборудования и светотехники. Онлайн покупки этого бренда все еще доступны в России.
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Компании, которые отказались от новых инвестиций, но продолжают работать
Есть ряд мировых компаний, отсрочивших запланированные инвестиции, разработку и маркетинг в России. Но сам бизнес там работает:
- Bayer. Немецкое акционерное общество, производящее лекарства, средства защиты растений, краски, лаки.
- Binance. Известна биржа цифровых активов, работающая в направлении блокчейна и криптовалют. Продолжают работать в России, однако ввели ограничения для российских счетов на сумму более 10 тысяч евро.
- BlaBlaCar. Самая большая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков.
- Bolt. Эстонская компания, предоставляющая услуги поиска, заказа и оплаты поездок на автомобиле, мотоцикле или аренде электросамокатов.
- Danone. Международная компания по производству продуктов питания.
- Domino's Pizza. Международная сеть пиццерий; одна из самых больших в мире сеть ресторанов пиццы.
- HiPP. Швейцарский производитель детского питания и средств личной гигиены для младенцев.
- Lenovo. Китайская транснациональная компания, производитель, ПК, ноутбуков, мобильных телефонов и другой современной электроники.
- Metro AG. Международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга, частных предпринимателей.
- Nestle. Швейцарская компания, крупнейший в мире производитель пищевых продуктов.
- Ritter Sport. Известная немецкая торговая марка шоколада.
- Xiaomi. Китайская компания, специализирующаяся на производстве электронной техники, в первую очередь смартфонов и других "умных устройств".
- Yves Rocher. Французская косметическая корпорация.
Следует заметить, что указанные мировые компании, продолжая работать в России, платят налоги в российский бюджет, финансирующий войну против Украины.