За даними CELI, інституту головного виконавчого лідерства, понад 1000 компаній припинили роботу в Росії від початку повномасштабної війни.

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Але деякі з відомих брендів залишилися на ринку країни-агресорки й надалі продовжують працювати.

Компанії, які не припиняли своєї діяльності в Росії

Низка відомих брендів й надалі нехтують вимогами щодо припинення або скорочення діяльності в Росії. Це такі компанії, як:

  • Colin's. Це турецька компанія, що спеціалізується на виробництві джинсів та повсякденного одягу для чоловіків і жінок. Вони все ще продають товари онлайн в Росії;
  • Gorenje. Великий виробник побутової техніки, який працює на ринку країни-агресорки;
  • Kawasaki. Один з найбільших у світі промислових концернів, що виробляє мотоцикли і мотовсюдиходи.
  • Lacoste. Французька компанія з виробництва одягу.
  • Mitsubishi Heavy Industries. Японська транснаціональна корпорація машинобудування, електрообладнання та електроніки.
  • Patreon. Американська інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок.
  • Philips. Великий міжнародний концерн, що працює в галузі електроніки, медичного обладнання та світлотехніки. Онлайн-покупки цього бренду все ще доступні в Росії.

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Компанії, що відмовилися від нових інвестицій, але продовжують працювати

Є низка світових компаній, які відтермінували заплановані інвестиції, розробку та маркетинг в Росії. Але сам бізнес там працює:

  • Bayer. Німецьке акціонерне товариство, що виготовляє ліки, засоби захисту рослин, фарби, лаки.
  • Binance. Відома біржа цифрових активів, що працює у напрямку блокчейну та криптовалют. Продовжують працювати в Росії, проте запровадили обмеження для російських рахунків на суму понад 10 тисяч євро.
  • BlaBlaCar. Найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників.
  • Bolt. Естонська компанія, яка надає послуги пошуку, замовлення й оплати поїздок на автомобілі, мотоциклі або оренду електросамокатів.
  • Danone. Міжнародна компанія з виробництва продуктів харчування.
  • Domino's Pizza. Міжнародна мережа піцерій; одна з найбільших у світі мережа ресторанів піци.
  • HiPP. Швейцарський виробник дитячого харчування та засобів особистої гігієни для немовлят.
  • Lenovo. Китайська транснаціональна компанія, виробник, ПК, ноутбуків, мобільних телефонів та іншої сучасної електроніки.
  • Metro AG. Міжнародна торговельна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу, приватних підприємців/
  • Nestle. Швейцарська компанія, найбільший у світі виробник харчових продуктів.
  • Ritter Sport. Відома німецька торгова марка шоколаду.
  • Xiaomi. Китайська компанія, що спеціалізується на виробництві електронної техніки, в першу чергу смартфонів та інших "розумних пристроїв".
  • Yves Rocher. Французька косметична корпорація.

Варто зауважити, що зазначені світові компанії продовжуючи працювати в Росії, сплачують податки до російського бюджету, який фінансує війну проти України.