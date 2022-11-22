Частка Berkshire Hathaway зросла у японських компаніях

Ще у 2020 році холдинг мільярдера Ворена Баффета Berkshire Hathaway заявив, що інвестиції в японські торгові компанії розраховані на довгострокову перспективу, і частки можуть зрости до 9,9%. Зараз відомо, що частка зросла щонайменше на 1% – до більш як 6% у кожній з п'яти компаній.

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Як збільшилась частка Berkshire Hathaway у кожній з п'яти японських компаній:

Mitsubishi – з 5,04% до 6,59%,

Mitsui & Co – з 5,03% до 6,62%,

Itochu – з 5,02% до 6,21%,

Marubeni — з 5,06% до 6,75%,

Sumitomo — з 5,04% до 6,57%.

Такаші Хірокі, головний стратег Monex, сказав, що він не здивований тим, що Berkshire купила більше акцій. Адже прибутки цих компаній досить непогані, хороші, тож відповідно прибутки акціонерів високі.

Зростання цін на акції торгових компаній пов’язані з високими цінами на сировинні товари, але в їх бізнесі є набагато більше, ніж це,

– сказав Хірокі.

Варто зауважити, що новина про збільшення інвестицій Баффета призвела до зростання акцій усіх пʼяти японських компаній. Вони подорожчали приблизно на 2 – 3,5% порівняно з майже нейтральною динамікою японського індексу Nikkei 21 листопада.

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